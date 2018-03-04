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Reuters: на аргентинскую газету подан иск за нарушение польского закона о Холокосте

Международная панорама
4 марта, 3:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Организация "Польская лига против клеветы" сочла действие газеты Pagina 12 "наносящим ущерб польскому народу"

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ТАСС, 4 марта. Неправительственная организация "Польская лига против клеветы" подала иск против аргентинской газеты Pagina 12, обвинив издание в нарушении принятого в Польше закона, вводящего ответственность за высказывания о причастности поляков к Холокосту. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

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По его данным, "Польская лига против клеветы" утверждает, что в декабре 2017 года аргентинская газета использовала фотографию польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны в статье о еврейском погроме 1941 года в городке Едвабне, когда польскими националистами были убиты, по разным данным, от 340 до 1500 евреев. В организации действие издания сочли "наносящим ущерб польскому народу".

Агентство отмечает, что данный иск, вероятно, стал первым подданным по закону о Холокосте.

1 марта вступил в силу принятый в Польше новый закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту. Он вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

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