В Китае заявили, что развитие страны не представит угрозы третьим странам

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Мирное развитие Китая ни при каких обстоятельствах не будет представлять угрозы другим странам. Так в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель 1-сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй прокомментировал вопрос о том, насколько власти Китая планируют увеличить расходы на оборону в 2018 году.

"Развитие Китая никогда не будет представлять угрозы третьим странам", - указал он. "Военный бюджет должен отражать степень развитие страны и ее интересы в сфере безопасности", - пояснил он. Как отметил парламентарий, Китай по-прежнему выделяет на оборонные расходы меньшую долю ВВП страны по сравнению с некоторыми ведущими странами мира.

Точной цифры увеличения расходов на оборону парламентарий не назвал.

Оборонный бюджет Китая по своему объему занимает второе место в мире после США В 2017 году он был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел историческую отметку в триллион юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд).

Многие международные организации, в числе SIPRI полагают, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%. По мнению военных аналитиков, публикуемые данные не включают в себя несколько очень объемных по финансированию статей: затраты на стратегические силы, оборонные научно-технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. К тому же, они не учитывают расходы провинциальных властей на военные нужды.