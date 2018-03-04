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Трамп заявил, что в отношении него не может быть проведен импичмент

Международная панорама
4 марта, 7:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, марта. /ТАСС

Президент США объяснил такое заявление тем, что он "не совершал преступлений"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу вечером, что главе государства не может быть объявлен импичмент, если он не совершал преступлений.

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"Вам нельзя объявить импичмент, когда нет преступления. Оставьте это!" - сказал он, выступая на ужине в честь 133-й годовщины основания престижного журналистского клуба The Gridiron. Его высказывания приводят сопровождавшие его журналисты пресс-пула Белого дома.

В своей речи Трамп упомянул и некоторых своих оппонентов-демократов, в частности, лидера фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. "Она сумасшедшая, но она хорошая женщина", - заметил глава государства.

Трамп регулярно отвергает любые предположения о так называемом сговоре с российскими властями перед президентскими выборами 2016 года, называя расследования подобных утверждений "охотой на ведьм".

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