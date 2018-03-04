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Парламентарий КНР: сотрудничество с США является единственным верным путем для обеих стран

Международная панорама
4 марта, 8:02 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, марта. /ТАСС

Чжан Есуй считает, что Пекин и Вашингтон располагают широкими общими интересами в обеспечении глобальной стабильности и процветания

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ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Взаимно выгодное взаимодействие является единственным верным путем развития отношений между Китаем и США. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй.

"Сотрудничество является единственным верным путем для обеих стран", - отметил парламентарий. По его словам, политика, основанная на ошибочных оценках и предположениях, пагубно скажется на развитии двусторонних отношений. "Полагаю, что китайско-американские связи являются одной из наиболее важных форм двусторонних отношений в мире. Их развитие и стабильность служат интересам обоих народов и соответствуют ожиданиям международного сообщества", - указал он.

"Учитывая нынешнюю международную ситуацию, Китай и США располагают широкими общими интересами в обеспечении глобальной стабильности и процветания", - резюмировал Чжан Есуй.

Сессия ВСНП будет проходить в Пекине с 5 по 20 марта.

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