Трамп сравнил работу Белого дома с хорошо отлаженной машиной

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу вечером на ужине в честь 133-й годовщины основания журналистского клуба The Gridiron прокомментировал частые перестановки среди сотрудников Белого дома, назвав его "хорошо отлаженной машиной".

"Еще одна спокойная неделя в Белом доме, - сказал президент, слова которого распространил сопровождавший его пресс-пул. - Он наконец-то заработал у нас, как хорошо отлаженная машина".

На этой неделе о своем уходе объявила директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс. Она пополнила список экс-сотрудников высокого ранга, которые по разным причинам оставили свои должности. "Мне нравится текучка, я люблю хаос. И это правда хорошо", - считает сам президент.

Трамп также выразил недовольство в связи с тем, что его старшему советнику и зятю Джареду Кушнеру не был предоставлен доступ к секретной информации. По мнению главы государства, Кушнер "пострадал". Говоря об ушедших союзниках, Трамп упомянул бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в лице которого, заметил президент, телеканал CNN потерял "самого лучшего репортера". Он вновь обвинил Бэннона в утечках информации в СМИ.

Помимо этого, президент прокомментировал потенциальное намерение бывшего вице-президента Джозефа Байдена баллотироваться в президенты в 2020 году. Трамп, употребив нелицеприятное выражение, заверил, что легко обойдет его.