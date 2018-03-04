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Турецкие военные за сутки нейтрализовали еще 178 "террористов" в Сирии

Международная панорама
4 марта, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Всего с начала проведения операции "Оливковая ветвь" в Африне, по данным Генштаба, было нейтрализовано 2 тыс. 612 "террористов"

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил о "нейтрализации 2 тыс. 612 террористов" с начала проведения операции "Оливковая ветвь" в регионе Африн на северо-западе Сирии. Об этом военное ведомство информировало в воскресенье на официальной странице в Twitter.

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В субботу сообщалось о 2 тыс. 434 "ликвидированных террористах". Таким образом, согласно данным Генштаба, за сутки турецкие военные нейтрализовали 178 "террористов".

"Число нейтрализованных в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне террористов составило 2 тыс. 612", - указал Генштаб. Речь идет о бойцах "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Борьба с "Исламским государством"
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