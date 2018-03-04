Социал-демократы ФРГ вступают в правящую коалицию с консерваторами

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за формирование в ФРГ правящей коалиции с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом объявили в Берлине в воскресенье и. о. председателя СДПГ Олаф Шольц и казначей партии Дитмар Нитан.

"За" проголосовали 66,02% (239 604) членов СДПГ, против - 33,98% (123 329), указал Нитан. Всего проголосовали 378 тыс. 437 человек, хотя правом голоса обладали почти 464 тыс. социал-демократов.

"Большинство приняло предложение правления партии, у нас есть теперь ясность - СДПГ войдет в новое правительство", - отметил Шольц. Он сообщил, что уже проинформировал об исходе голосования канцлера Ангелу Меркель. Ранее создание коалиции с социал-демократами уже одобрили ХДС и ХСС.

И. о. председателя партии также отметил, что в ближайшие дни СДПГ объявит о том, кто от нее войдет в кабмин. По его словам, некоторые кандидаты от социал-демократов уже работали в правительстве, некоторые еще не имеют такого опыта. Согласно информации СМИ, сам Шольц станет главой минфина и вице-канцлером в новом кабинете Меркель. За социал-демократами закреплены министерства иностранных дел, финансов, труда и социальных дел, юстиции и защиты прав потребителей. Кроме того, СДПГ поставит своего человека во главе министерств по делам семьи, а также экологии.

Ранее Меркель представила список министров от своей партии, которые войдут в правительство. Урсула фон дер Ляйен сохранит должность главы минобороны. На пост министра здравоохранения неожиданно для наблюдателей был выдвинут Йенс Шпан - представитель консервативного крыла партии, ярый противник нынешней миграционной политики. Министром экономики должен стать руководитель ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер, вместо него управление в администрации Меркель перейдет к Хельге Брауну. Возглавлять минсельхоз будет Юлия Клёкнер, на пост министра образования выдвинута депутат Бундестага Аня Карличек.

Без правительства 161 день

Бундестаг проголосует по кандидатуре Меркель 14 марта. Препятствий для ее избрания отныне нет. Уже 161 день, как Германия живет без нового правительства после выборов в Бундестаг, состоявшихся 24 сентября прошлого года.

Это был самый длительный процесс формирования кабмина в истории Федеративной Республики. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и Свободной демократической партией, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ.

Блок ХДС/ХСС по итогам сентябрьских выборов получил 32,9% голосов, а социал-демократы показали худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.

Только в 2018 году блок ХДС/ХСС начал переговоры с социал-демократами, успешно завершить их удалось в начале февраля. Был согласован коалиционный договор, ради которого, по словам канцлера, все стороны пошли на "болезненные уступки". К примеру, ХДС отдала СДПГ право выдвинуть своего человека на должность министра финансов.