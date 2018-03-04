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Меркель заявила, что рада продолжению сотрудничества с СДПГ во благо Германии

Международная панорама
4 марта, 12:35 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что социал-демократы ФРГ вступают в правящую коалицию с консерваторами

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БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) с исходом голосования членов партии по коалиционному соглашению с консерваторами.

"Я поздравляю СДПГ с этим ясным результатом, рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны", - приводит ее слова в воскресенье пресс-служба ХДС.

"Это хорошее решение для Германии", - написала в свою очередь в Twitter генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Ранее руководство СДПГ объявило результаты голосования социал-демократов. Более 66% членов СДПГ одобрили формирование новой правящей коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и тем самым открыли Меркель путь к переизбранию на пост канцлера.

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