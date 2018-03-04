Нетаньяху сообщил о намерении пригласить Трампа на открытие посольства США в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о намерении пригласить президента США Дональда Трампа на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме в мае этого года. Об этом премьер сообщил журналистам по дороге в Вашингтон, где у него на понедельник запланированы переговоры с хозяином Белого дома.

"Я однозначно обсужу с ним (Трампом) эту возможность (прибытие Трампа на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме), я очень благодарен ему за его историческое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда посольства в Иерусалим в День независимости", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила в воскресенье его пресс-служба.

Переговоры в Вашингтоне в понедельник станут пятой встречей Нетаньяху с Трампом с момента его прихода к власти в США и первой с 23 февраля, когда американская администрация заявила о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим в следующий День независимости Израиля в мае 2018 года. Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, соответственно и церемония, как ожидается, состоится в середине этого месяца.