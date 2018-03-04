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Глава МИД ФРГ: большинство членов СДПГ выступают за создание стабильного правительства

Международная панорама
4 марта, 14:45 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, марта. /ТАСС

Зигмар Габриэль добавил, для жителей Германии будет "намного лучше", если в кабмин войдет Социал-демократическая партия

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БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ, бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль заявил о том, что был уверен в готовности членов СДПГ проголосовать за формирование новой "большой коалиции" (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и СДПГ).

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"Как и четыре года назад (после парламентских выборов 2013 года), я был уверен, что подавляющее большинство наших членов хотят хорошего и стабильного правительства для страны", - заявил он в воскресенье медиагруппе FUNKE. По его словам, для жителей Германии будет "намного лучше", если в кабмин войдет СДПГ.

Габриэль также высказал мнение, что голосование по коалиционному соглашению "является праздником внутрипартийной демократии". "Как и четыре года назад, на членов СДПГ можно положиться", - заметил он.

Ранее руководство СДПГ объявило результаты голосования социал-демократов по коалиционному соглашению с консерваторами. Более 66% членов СДПГ одобрили его.

Пока неизвестно, останется ли Габриэль главой МИД в новом кабинете мининистров Ангелы Меркель. Согласно опросам последнего времени, он является самым популярным на сегодняшний день политиком ФРГ, однако с будущим председателем СДПГ Андреа Налес его связывают далеко не самые добрые отношения, поэтому не исключено, что на должность министра иностранных дел правление социал-демократов выдвинет другого человека.

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