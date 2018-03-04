Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Украины подтвердило готовность соблюдать перемирие в Донбассе

Международная панорама
4 марта, 15:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, марта. /ТАСС

Оно вступает в силу 5 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к выполнению договоренностей о соблюдении перемирия в Донбассе, которое вступает в силу 5 марта. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Смотрите также

Контактная группа согласовала текст заявления о перемирии в Донбассе с 5 марта

СМИ: ополчение ДНР отразило атаку украинских военных на юге Донбасса

США допускают участие ОДКБ в охранной миссии ООН в Донбассе

"Подразделения ВСУ в районе проведения АТО (так называемая антитеррористическая операция - прим. ТАСС) в Донецкой и Луганской областях готовы к выполнению всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье представители оборонных ведомств провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщали, что их силы получили приказ о строгом соблюдении предстоящего перемирия.

Участники контактной группы 28 февраля на заседании в Минске договорились об установлении нового перемирия в Донбассе с полуночи 5 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори
2
В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву
3
Керлингистка Моисеева удивлена включению Сидоровой в состав ее команды на ЧМ
4
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"
5
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
6
Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"
7
Путин: в России создана современная высокотехнологичная армия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама