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СМИ: разведку Австрии заподозрили в коррупции из-за передачи Южной Корее документов КНДР

Международная панорама
4 марта, 15:39 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Сообщается, что австрийские контрразведчики не только присвоили себе средства, которые выделялись из бюджета на работу с информантами, но и отдохнули в Южной Корее

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ВЕНА, 4 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции начала расследование в отношении сотрудников Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) по делу о тайной передаче южнокорейским властям заграничных паспортов граждан КНДР. Об этом сообщила в воскресенье телерадиокомпания ORF.

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Сотрудников австрийской контрразведки заподозрили в присвоении финансовых средств, которые были предназначены для передачи информантам, а также коррупции в деле о передаче документов КНДР государственного образца южнокорейским представителям. В настоящее время от службы отстранены трое сотрудников ведомства, в их домах проведены обыски. Как считают в прокуратуре, австрийские контрразведчики не только присвоили себе значительную сумму, которая выделялась из бюджета на работу с информантами, но и отдохнули в Южной Корее в знак благодарности за предоставление документов КНДР.

"МВД заинтересовано в том, чтобы все факты и подозрения по данному делу были детально изучены и выяснены. Министерство оказывает необходимую поддержку органам прокуратуры, потому что мы хотим защитить репутацию всех наших сотрудников, которые ежедневно честно и беспристрастно несут свою службу. Общественность должна доверять нашей работе", - отметил генеральный секретарь МВД Австрии Петер Гольдгрубер.

Южнокорейский след

В ноябре прошлого года журнал Profil сообщил, что спецслужбы Австрии втайне передавали южнокорейским властям заграничные паспорта граждан КНДР, которые печатались по государственному заказу на австрийской территории. Так, австрийская государственная типография получила в 2015 году заказ от властей КНДР на производство 200 тыс. биометрических заграничных паспортов. В 2016 году спецслужбы Южной Кореи втайне при посредничестве австрийской контрразведки получили в свое распоряжение экземпляры этих документов. Для каких целей южнокорейской стороне понадобились паспорта КНДР, не сообщалось.

"Южнокорейские специальные службы попросили предоставить им образцы биометрических паспортов. Дело касалось паспортов без номеров и других личных данных", - утверждали в МВД. В этой связи контрразведка приобрела 30 удостоверений личности и, как утверждается, передала Сеулу несколько паспортов в рамках "стандартной процедуры по изучению документов для предотвращения и избежания их подделки", отметили в МВД. При этом неизвестным остался тот факт, происходили ли эти манипуляции с разрешения властей КНДР и был ли Пхеньян вообще поставлен в известность.

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