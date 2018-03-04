Активистка Femen напала на Берлускони на избирательном участке в Милане

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова стал объектом нападения со стороны активистки женского протестного движения Femen. Обнаженная по пояс девушка появилась в воскресенье на избирательном участке в Милане, куда пришел голосовать на парламентских выборах политик.

Видеозапись с инцидентом распространили многие онлайн СМИ. Девушка находилась среди фотографов и операторов, аккредитованных на участке по месту прописки экс-премьера. На спине у нее было написано "Femen", на груди - "Берлускони, ты протух". Эту фразу она выкрикивала по-итальянски с акцентом.

Девушка, появившаяся неожиданно и для Берлускони, и для сопровождавших его людей и членов избирательной комиссии, слегка напугала присутствующих. Сам 81-летний Берлускони отпрянул, но потом отшутился, сказав, что ничего не заметил. Молодую женщину задержали полицейские. Берлускони продолжил процедуру голосования.

Как сообщает агентство ANSA, нарушительницей общественного порядка стала 30-летняя гражданка Франции иранского происхождения. Она рано утром прибыла в Милан из Парижа на самолете. Открытое расследование в отношении молодой женщины передано в антитеррористический отдел, уточняет агентство.

Похожий эпизод с участием активисток Femen уже происходил пять лет назад, когда они также раздевались перед Берлускони и оскорбляли его на избирательном участке.

Экс-премьер, лидер партии "Вперед, Италия", не участвует в этих выборах в качестве кандидата, но является центральной фигурой правоцентристской коалиции, которая считается фаворитом на этих выборах. Берлускони активно вел предвыборную кампанию, агитируя за блок, в который помимо его партии входят "Лига" Маттео Сальвини, а также "Братья Италии" Джорджи Мелони. Он же предложил в качестве премьер-министра в случае победы правоцентристской коалиции своего давнего соратника, председателя Европарламента Антонио Таяни.