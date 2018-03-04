Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон призвал Роухани содействовать перемирию в Восточной Гуте

Международная панорама
4 марта, 20:06 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, марта. /ТАСС

Президент Франции также подтвердил собеседнику приверженность страны венским договоренностям по иранской ядерной программе, достигнутым в июле 2015 года, и их неукоснительному выполнению

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего иранского коллегу Хасана Роухани воздействовать на Дамаск с целью прекращения атак в Восточной Гуте. Об этом сообщили в воскресенье в администрации французского лидера по итогам телефонных контактов Макрона и Роухани.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

"Глава французского государства призвал президента Ирана оказать необходимое давление на сирийский режим, чтобы положить конец беспорядочным обстрелам населения в Восточной Гуте", - информировали в Елисейском дворце. Французская сторона считает также необходимым "обеспечить доступ к гуманитарной помощи и эвакуацию раненых".

Как сообщили в президентской администрации, Макрон указал на особую ответственность Тегерана в связи с его контактами с Дамаском "содействовать гуманитарному перемирию, предусмотренному решениями Совета Безопасности ООН". Макрон и Роухани подтвердили свое согласие "работать вместе" в оперативном режиме, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и соблюдение прекращения огня. Французский президент придает особое значение этим задачам и, как сообщили в Елисейском дворце, намерен на предстоящей неделе вновь переговорить с иранским коллегой.

Руководитель Франции подтвердил собеседнику приверженность страны венским договоренностям по иранской ядерной программе, достигнутым в июле 2015 года, и их неукоснительному выполнению. Он напомнил об "обращениях французской стороны, которые не связаны с рамками соглашения, но требуют ясного ответа от Ирана". Озабоченность Парижа, указали в администрации, связана с "иранской баллистической программой и вопросами региональной безопасности, в частности, обстановкой в Ливане".

Как подчеркнули в Елисейском дворце, Франция "ожидает конструктивного вклада Ирана в деэскалацию в регионе и урегулирование кризисов на Ближнем Востоке". Макрон и Роухани условились, что эти вопросы будут затронуты сторонами во время визита в Тегеран в понедельник министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Роухани, Хасан Ле Дриан, Жан-Ив Макрон, Эмманюэль
Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Ирана
Страны
Иран Сирия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вручение кинопремии "Оскар". Текстовая трансляция
2
Трамп заявил, что США несут убытки во всех торговых сделках
3
СМИ: правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии
4
Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парламента
7
Чеченское предприятие готово поставлять на российский рынок 20 видов колбас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама