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Полиция Украины установила причастных к поджогам в Обществе венгерской культуры в Ужгороде

Международная панорама
4 марта, 20:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, марта. /ТАСС

Сообщается, что по подозрению в совершении поджога 27 февраля задержаны три человека, также установлен возможный руководитель нападений, он объявлен в розыск

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КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Следователи украинской полиции раскрыли нападения на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, которые произошли 4 и 27 февраля, и задержали большинство подозреваемых в совершении этих преступлений. Об этом в воскресенье сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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"Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Пять человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске", - написал он на странице в Facebook.

По подозрению в совершении поджога в венгерском культурном центре 27 февраля, по данным Князева, задержаны три человека. "Одного из них задержали в Черкассах, еще двух - в Кропивницком. Также установлен возможный руководитель этих нападений, он объявлен в розыск", - добавил руководитель ведомства. Днем ранее полицейские Закарпатья подтвердили, что два гражданина Польши, задержанные на родине по подозрению в нападении на культурный центр 4 февраля, могли участвовать в этом преступлении.

Первый пожар в Обществе венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде произошел в начале февраля. В ночь на 27 февраля там произошел второй за месяц пожар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным способом". Нападения на культурный центр вызвало резкую реакцию Венгрии, в МИД страны была вызвана посол Украины Любовь Непоп.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши 27 февраля задержали трех человек, которых подозревают в совершении поджога в Обществе венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

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