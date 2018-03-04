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ООН доставит 46 грузовиков гуманитарной помощи в Восточную Гуту в понедельник

Международная панорама
4 марта, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе Управления по координации гуманитарных вопросов организации, продовольствие и медикаменты предназначаются для 27,5 тыс. нуждающихся

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© Ghouta Media Center via AP

ТАСС, 4 марта. Почти 50 грузовиков с гуманитарными грузами прибудут в Восточную Гуту в понедельник. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

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"ООН и партнеры планируют доставить гуманитарную помощь в город Дума в Восточной Гуте завтра, 5 марта 2018 года. В конвой войдут 46 грузовиков с продовольствием и медикаментами для 27,5 тыс. нуждающихся", - говорится в сообщении на сайте управления.

Отмечается, что организацией получено разрешение на доставку грузов для 70 тыс. человек в Думе. Оставшаяся часть гуманитарной помощи будет доставлена в город 8 марта.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ООН приостановила в воскресенье отправку конвоя с гуманитарной помощью в Восточную Гуту.

В настоящий момент на территории Восточной Гуты в пригороде сирийской столицы происходят интенсивные боестолкновения: боевики сирийской оппозиции удерживают большую часть анклава.

Шестая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 09:00 по местному времени (10:00 мск) в воскресенье. Боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. За все дни гуманитарных пауз через него удалось прорваться лишь двоим детям. Накануне по гуманитарному коридору боевики вели снайперский огонь, в результате которого получили ранения трое мирных жителей.

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