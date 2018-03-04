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Явка избирателей на выборах в парламент Италии превысила 50%

Международная панорама
4 марта, 21:46 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Отмечается, что во избежание фальсификаций каждый бюллетень снабжен защитным кодом, который отрывается членом избирательной комиссии, прежде чем листок попадает в урну

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РИМ, 4 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Более половины из 46,5 млн итальянских избирателей уже приняли участие в выборах в парламент, проходящих в воскресенье в Италии. По данным МВД, исполняющего на Апеннинах функции избиркома, к 19:00 (21:00 мск) проголосовали 57,5% избирателей.

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Отмечается, что активность избирателей в северных областях выше, чем в южных. Так, в Ломбардии проголосовали 63%, тогда как в Кампании 54%, а на острове Сицилия к урнам пришло пока менее половины обладающих правом голоса (47%).

Избирательные участки будут открыты до 23:00 (01:00 мск понедельника), однако власти крупных городов, таких как Рим и Милан, призывают всех желающих прийти к избирательным урнам и не откладывать это на последний час. В течение всего дня сообщалось об очередях к регистрационным столам и кабинам. Во многом это объяснялось новшествами в системе голосования. В частности, во избежание фальсификаций каждый бюллетень снабжен защитным кодом, который отрывается членом избирательной комиссии, прежде чем листок попадает в урну.

Кроме того, был зарегистрирован ряд осложнений в процессе голосования. В том числе на одном римском избирательном участке, а также в городе Модена и в провинции Алессандрии были обнаружены неверно отпечатанные бюллетени. Как пояснил корреспонденту ТАСС наблюдатель за ходом голосования от партии "Вперед, Италия", в принципе такие инциденты могут послужить поводом для последующего оспаривания результатов выборов в административных судебных инстанциях.

В Палермо, административном центре острова Сицилия, 200 тыс. бюллетеней пришлось перепечатывать. Из-за этого с утра были задержки в открытии избирательных участков.

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