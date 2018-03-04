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В ХДС подтвердили, что голосование по вопросу избрания Меркель канцлером пройдет 14 марта

Международная панорама
4 марта, 22:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, марта. /ТАСС

Президент ФРГ предложит депутатам кандидатуру Ангелы Меркель 5 марта

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БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Бундестаг проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ 14 марта. Это подтвердил в воскресенье глава парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фолькер Каудер в эфире телеканала ARD. Ранее о дате сообщал ряд немецких СМИ.

Каудер отметил, что согласовал дату с председателем фракции Социал-демократической партии Германии Андреа Налес в Бундестаге. "Мы едины во мнении, что это должно произойти 14 марта", - сказал он.

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Как ожидается, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложит депутатам кандидатуру Меркель уже в понедельник, 5 марта. Глава государства обсудил это с ней по телефону. "Я поступлю соответственно основному закону и завтра официально распространю предложение относительно кандидата в канцлеры, - приводит слова Штайнмайера агентство DPA. - И это будет, ни для кого не секрет, Ангела Меркель".

Голосование в Бундестаге будет тайным. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в парламенте 399 мест из 709, поэтому никаких проблем с переизбранием Меркель возникнуть не должно. Правительство официально приступит к своей работе после того, как президент ФРГ вручит Меркель и членам ее нового кабинета грамоты о назначении.

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Персоны
Меркель, Ангела Штайнмайер, Франк-Вальтер
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