Роухани: страны, снабжающие оружием коалицию в Йемене, нужно привлечь к ответственности

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Страны, поставляющие оружие аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом, должны быть привлечены к ответственности, учитывая совершаемые ей в Йемене военные преступления. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани в телефонной беседе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Президент напомнил о распространении голода и инфекционных болезней в Йемене, последовательных бомбардировках беззащитных городов страны, призвав к серьезным действиям со стороны Европы и особенно Франции для оказания помощи угнетенному и ни в чем не повинному йеменскому народу, - отмечается на официальном сайте президента Ирана. - Мы являемся свидетелями военных преступлений в Йемене, и поэтому страны, поставляющие оружие Саудовской Аравии и аравийской коалиции, должны быть привлечены к ответственности".

Кроме того, Роухани "высоко оценил позицию Парижа" в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (принят в Вене летом 2015 года Ираном и Россией, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, США), подчеркнув, что "Тегеран будет выполнять свои обязательства по соглашению, пока другие стороны выполняют свои". "Семь стран пришли к соглашению, и Совет Безопасности ООН также утвердил его, - сказал он. - Иран полностью выполнил свои обязательства по сделке, но, к сожалению, Соединенные Штаты постоянно саботируют ее осуществление".

Согласно коммюнике, президенты обсудили и ситуацию в Сирии, "подчеркнув необходимость скорейшего установления там стабильности и мира, выразив также готовность инициировать и продолжать многосторонние действия для достижения этой цели". "Мы полностью готовы к установлению многостороннего партнерства с другими влиятельными странами с целью оказания гуманитарной помощи сирийскому народу", - отметил Роухани.

В понедельник с визитом в Тегеран направляется министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Ранее, ссылаясь на источники в окружении французского министра, парижская газета JDD сообщила, что глава МИД намерен обсудить возможности проведения в этом году визита в Иран Макрона. Его визит, подчеркнуло издание, может состояться, если для этого будут созданы все необходимые условия. Если Макрон отправится в Иран, то это станет первым с 1979 года посещением государства руководителем западной страны.

"Мы приветствуем такой визит и считаем, что сотрудничество между Тегераном и Парижем может повлиять на двусторонние, региональные и международные проблемы", - отметил в связи с этим Роухани.