Нетаньяху поблагодарил президента Гватемалы за признание Иерусалима столицей Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Вашингтоне в воскресенье поблагодарил президента Гватемалы Джимми Моралеса за признание Иерусалима столицей Израиля в декабре пошлого года. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства в распространенном в воскресенье коммюнике.

"Спасибо за признание Иерусалима столицей Израиля. Мы надеемся, что в ближайшее время вы переведете посольство своей страны в Иерусалим", - сказал гватемальскому лидеру Нетаньяху. По словам пресс-службы Нетаньяху, президент Гватемалы ответил, что "поступить так (признать Иерусалим столицей еврейского государства - прим. ТАСС) было правильно".

Моралес в конце декабря прошлого года написал на своей странице в сети Facebook, что дал Министерству иностранных дел страны указание начать работу по переносу посольства Гватемалы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Он сделал этот демарш вслед за президентом США Дональдом Трампом, который 6 декабря заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.

Ранее по дороге в Вашингтон Нетаньяху сообщил о намерении на переговорах в понедельник пригласить Трампа на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме в мае этого года. "Я однозначно обсужу с ним [Трампом] эту возможность (прибытие Трампа на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме - прим. ТАСС), я очень благодарен ему за его историческое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда посольства в День независимости", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила в воскресенье его пресс-служба.

Переговоры в Вашингтоне в понедельник станут пятой встречей Нетаньяху с Трампом с момента его прихода к власти в США и первой с 23 февраля, когда американская администрация заявила о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим в следующий День независимости Израиля в мае 2018 года. Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, соответственно и церемония, как ожидается, состоится в середине этого месяца.