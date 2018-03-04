Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху поблагодарил президента Гватемалы за признание Иерусалима столицей Израиля

Международная панорама
4 марта, 22:59 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 4, марта. /ТАСС

Джимми Моралес в ходе встречи с Биньямином Нетаньяху отметил, что признать Иерусалим столицей еврейского государства "было правильно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Вашингтоне в воскресенье поблагодарил президента Гватемалы Джимми Моралеса за признание Иерусалима столицей Израиля в декабре пошлого года. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства в распространенном в воскресенье коммюнике.

Смотрите также

Нетаньяху сообщил о намерении пригласить Трампа на открытие посольства США в Иерусалиме

Нетаньяху заявил, что главной темой переговоров с Трампом в Вашингтоне станет угроза Ирана

Израиль в ООН заявил о вечной дружбе с США после решения о переносе посольства в Иерусалим

"Спасибо за признание Иерусалима столицей Израиля. Мы надеемся, что в ближайшее время вы переведете посольство своей страны в Иерусалим", - сказал гватемальскому лидеру Нетаньяху. По словам пресс-службы Нетаньяху, президент Гватемалы ответил, что "поступить так (признать Иерусалим столицей еврейского государства - прим. ТАСС) было правильно".

Моралес в конце декабря прошлого года написал на своей странице в сети Facebook, что дал Министерству иностранных дел страны указание начать работу по переносу посольства Гватемалы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Он сделал этот демарш вслед за президентом США Дональдом Трампом, который 6 декабря заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.

Ранее по дороге в Вашингтон Нетаньяху сообщил о намерении на переговорах в понедельник пригласить Трампа на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме в мае этого года. "Я однозначно обсужу с ним [Трампом] эту возможность (прибытие Трампа на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме - прим. ТАСС), я очень благодарен ему за его историческое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда посольства в День независимости", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила в воскресенье его пресс-служба.

Переговоры в Вашингтоне в понедельник станут пятой встречей Нетаньяху с Трампом с момента его прихода к власти в США и первой с 23 февраля, когда американская администрация заявила о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим в следующий День независимости Израиля в мае 2018 года. Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, соответственно и церемония, как ожидается, состоится в середине этого месяца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Трамп, Дональд Моралес, Джимми Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Израиль Гватемала Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вручение кинопремии "Оскар". Текстовая трансляция
2
Трамп заявил, что США несут убытки во всех торговых сделках
3
СМИ: правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии
4
Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парламента
7
Чеченское предприятие готово поставлять на российский рынок 20 видов колбас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама