В Киеве украли бюст Леси Украинки с фасада здания музея поэтессы

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинки и памятную доску с фасада здания музея украинской поэтессы в центре Киеве. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

"Минувшей ночью был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 года по 1909 год жили Леся Украинка и ее семья, а с 1960 года работает музей поэтессы", - говорится в сообщении, размещенном на странице музея в Facebook.

Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в феврале неизвестные злоумышленники осквернили могилу Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве, украв бронзовые гирлянды.

Леся Украинка - украинская поэтесса конца XIX - начала XX века, автор сборников стихов "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Ее имя носят Национальный академический театр русской драмы, бульвар и площадь в Киеве, улицы в Москве, Севастополе, Сочи, Минске, Тбилиси и многих других городах бывшего СССР.