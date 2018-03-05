В Пекине открывается сессия Всекитайского собрания народных представителей

ПЕКИН, 5 марта. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов/. Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва открывается в Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь.

Как заявил в воскресенье официальный представитель парламента Чжан Есуй, в этот раз законодателям предстоит выполнить более обширную повестку дня, поэтому сессия продлится на пять дней дольше обычного и завершится 20 марта.

Среди "обычных" для сессии задач - заслушивание отчета главы правительства о его работе, утверждение основных направлений плана социально-экономического развития страны, рассмотрение отчета об исполнении бюджета, а также докладов глав Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.

Однако самой интригующей частью работы на этот раз будет ожидаемое внесение поправок в конституцию КНР, а также назначение новых лиц на высокие государственные должности.

Обновление кадров

Одним из важнейших пунктов повестки дня станет ожидаемое переизбрание законодателями председателя КНР Си Цзиньпина на новый пятилетний срок. Затем по представлению главы государства на такой же срок должна быть утверждена кандидатура на пост премьера Госсовета КНР, которым, вероятно, вновь станет Ли Кэцян. Будут избраны главы постоянных комитетов ВСНП и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган).

Кроме того, делегаты должны утвердить кандидатуры вице-премьеров, членов Госсовета, министров, председателя Народного банка Китая (центробанк), руководителей Центрального военного совета КНР, Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры, а также недавно созданного Государственного надзорного комитета, который сам по себе также предстоит конституировать.

Одним из кандидатов на пост вице-председателя КНР называют экс-главу партийной спецслужбы - Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины (ЦКПД) Ван Цишаня. Его считают одним из ближайших сподвижников председателя КНР Си Цзиньпина. Если ВСНП утвердит кандидатуру Ван Цишаня на эту должность, то это станет серьезным изменением сложившихся в стране в последние десятилетия неписанных правил политической жизни: 69-летний политик преодолел условный пенсионный возраст, который позволяет занимать новые посты до 67 лет включительно.

Ожидается, что в отставку со службы уйдут три вице-премьера - Чжан Гаоли, Лю Яньдун и Ма Кай. По мнению местных обозревателей, первым заместителем Ли Кэцяна вместо Чжан Гаоли будет назначен бывший глава парткома Шанхая Хань Чжэн, занявший по итогам прошлогоднего партийного съезда одно из семи кресел в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - высшем властном звене. Пост вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок, может получить ведущий экономический советник Си Цзиньпина - Лю Хэ. Этот 65-летний политик вошел в обновленный состав Политбюро.

Среди кандидатов на посты двух других вице-премьеров называют имена экс-главы парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа, а также единственной в новом составе Политбюро женщины, экс-главы Отдела Единого фронта ЦК Сунь Чуньлань.

Поправки в конституцию

Одним из наиболее "нашумевших" в иностранной прессе пунктов повестки дня является рассмотрение поправок в основной закон, предложенных ЦК КПК. Руководство партии выступило с инициативой исключить из конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд". Если такие законодательные изменения будут утверждены на сессии ВСНП, это позволит нынешнему председателю КНР переизбраться в 2023 году на третий срок.

ЦК КПК также предложил включить в основной закон теоретические положения Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой. Среди других проектов поправок - внесение в конституцию положения о процедуре принятия госслужащими присяги на верность конституции перед вступлением в должность: эту церемонию планируют "испытать" уже в ходе нынешней сессии.

Предлагается дополнить конституцию положением о том, что "руководство Коммунистической партии Китая является отличительной чертой социализма с китайской спецификой". В порядке обновления идеологической базы основного закона ЦК КПК инициирует внесение в его текст "основополагающих социалистических ценностей". Кроме того, руководство партии предложило включить в число задач Госсовета КНР принятие мер по защите окружающей среды и обеспечение экологически чистого экономического развития.

Новый контрольный орган

Сессия ВСНП должна будет рассмотреть законопроект о Государственном надзорном комитете - высшем контрольном органе. Согласно ему, надзорные комитеты на местах, как и органы административной и судебной власти, а также прокуратура, будут формироваться региональными собраниями народных представителей.

Как сообщили накануне государственные СМИ, в деятельность надзорных комитетов не могут вмешиваться никакие административные органы, общественные организации или частные лица.

Государственный надзорный комитет будет работать совместно с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины. Законопроект предлагает наделить их полномочиями осуществлять надзорную деятельность над любыми лицами, отправляющими государственную власть.

Обстановка в городе

Работа парламента сопровождается усилением мер безопасности во всем Пекине, но в особенности в его центральной части, примыкающей к самой большой в мире площади Тяньаньмэнь. Повсюду видны мобильные полицейские группы, заметны броневики полицейского спецназа. Проводится выборочная проверка документов у экскурсантов около входа в дворцовый комплекс Гугун - бывший Запретный город. В воздушном пространстве над площадью запрещены полеты любых летательных аппаратов, а также воздушных змеев, воздушных шаров и почтовых голубей.