Глава МИД Франции обсудит в Иране соблюдение венских договоренностей и кризис в Сирии

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет в понедельник переговоры в Тегеране, чтобы обсудить сирийский кризис, а также соблюдение венских договоренностей по иранской ядерной программе. Глава французского МИД будет принят президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани.

Накануне поездки министра президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с иранским коллегой. По информации Елисейского дворца, французский лидер призвал Роухани воздействовать на Дамаск, чтобы "положить конец беспорядочным обстрелам населения в Восточной Гуте". Французская сторона считает также необходимым "обеспечить доступ к гуманитарной помощи и эвакуацию раненых".

Приверженность обязательствам по ядерной программе

Руководитель Франции подтвердил собеседнику приверженность Парижа венским договоренностям по иранской ядерной программе, достигнутым в июле 2015 года. Франция выступает за их "неукоснительное выполнение". Одновременно он напомнил об "обращениях французской стороны, которые не связаны с рамками соглашения, но требуют ясного ответа от Ирана".

Озабоченность Парижа, указали в президентской администрации, вызвана "иранской баллистической программой и вопросами региональной безопасности, в частности, обстановкой в Ливане". Как подчеркнули в Елисейском дворце, Франция "ожидает конструктивного вклада Ирана в деэскалацию в регионе и урегулирование кризисов на Ближнем Востоке".

Во внешнеполитическом ведомстве Франции в свою очередь отметили, что Совместный всеобъемлющий план действий, принятый в Вене летом 2015 года Ираном и шестью государствами (Россия, Франция, Великобритания, Германия, Китай и США), "предоставляет надежные гарантии от использования иранской ядерной программы в военных целях". Комментируя позицию Франции в отношении иранской баллистической программы, в министерстве выразили мнение, что эта программа "не соответствует решениям Совета Безопасности ООН и дестабилизирует обстановку в регионе".

Углубление двусторонних отношений

В штабе французской дипломатии ожидают, что визит Ле Дриана послужит "углублению двусторонних отношений", в частности, в области науки и культуры. Во время пребывания в иранской столице французский министр откроет выставку "Лувр в Тегеране", посвященную коллекциям парижского музея.

В дипломатическом ведомстве Ирана в воскресенье назвали ошибочными опасения Франции по поводу политики Тегерана в регионе. "Мы продолжим нашу ракетную и оборонную политику и обязательно проинформируем французскую сторону о том, что ее озабоченность по поводу региональной политики Ирана является заблуждением и ошибкой", - заявил агентству Fars официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.

Перспективы визита Макрона

Как напомнили в преддверии визита французские СМИ, Ле Дриан отправляется в Тегеран в условиях сохраняющихся разногласий по вопросу о судьбе венских договоренностей 2015 года между европейскими участниками соглашения и Соединенными Штатами. Последние угрожают выходом из венских договоренностей в случае отказа Ирана принять дополнительные обязательства. Европейцы уже трижды встречались по этому поводу с американскими коллегами. Эти встречи, в том числе последняя по времени, проходившая 20 февраля, как констатирует французская пресса, "не позволили партнерам существенно сблизить свои позиции".

Ссылаясь на источники в окружении французского министра, парижская газета Le Journal du dimanche сообщила в воскресенье, что Ле Дриан, отправляющийся в Тегеран в сопровождении большой французской делегации, намерен обсудить также перспективы проведения в 2018 году визита в Иран президента Франции Эмманюэля Макрона. По данным газеты, поездка французского лидера стала бы первым с 1979 года посещением Тегерана руководителем западной страны. Одновременно собеседники газеты подчеркнули, "что визит может состояться, если для этого будут созданы все необходимые условия".