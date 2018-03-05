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Очередное перемирие вступает в силу в Донбассе

Международная панорама
5 марта, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Это 18-я попытка прекратить огонь на линии соприкосновения сторон

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, вступает в силу в Донбассе. Стороны конфликта обязались полностью прекратить огонь с полуночи (по киевскому времени, 01:00 мск) понедельника, 5 марта.

По словам полпреда РФ в Контактной группе Бориса Грызлова, на переговорах стороны конфликта подтвердили "полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня". Помимо установления перемирия ими была подчеркнута важность принятия и выполнение приказов о прекращении огня и безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям режима тишины. "Подчеркнуто требование к сторонам конфликта не вести наступательных действий и разведывательных операций, обозначен запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них", - уточнял Грызлов.

С начала конфликта в Донбассе это уже 18 попытка прекратить огонь на линии соприкосновения сторон. Наиболее успешным стало перемирие 2016 года, когда режим полной тишины удалось удерживать в течение 6 недель. Вместе с тем "хлебное", "школьное" и "новогодние" перемирия в 2017 году, провозглашавшиеся как бессрочные, особого результата не дали.

Разведение сил

Наряду с объявлением нового перемирия в Донбассе подразделения Украины и провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) снова попытаются осуществить разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской. Как заявил 28 февраля официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, республика готова к началу этого процесса, но только на условиях зеркальности с украинской стороны.

Новая попытка разведения сил была назначена на прошедшей встрече Контактной группы в Минске. При этом спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик подчеркивал, что отвод возможен "при условии полного соблюдения прекращения огня". По мнению полпреда ЛНР на минских переговорах Владислава Дейнего, одновременное выполнение договоренностей о перемирии и отводе сил покажут истинную готовность Киева к мирному разрешению конфликта в Донбассе.

На встрече Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года представители ЛНР и ДНР парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (оба в ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. Отвод у Станицы Луганской около 70 раз срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР.

В то же время ОБСЕ более десятка раз подтверждала соблюдение сторонами конфликта на данном участке необходимого для начала разведения семидневного периода режима прекращения огня.

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