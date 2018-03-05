Белый дом утверждает, что РФ игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. США утверждают, что Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте (пригород Дамаска). Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Она отмечает, что "Соединенные Штаты осуждают продолжающееся наступление, которое режим [президента Сирии Башара] Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, ведет против жителей в Восточной Гуте". "После неоднократных попыток отложить принятие резолюции Совета Безопасности ООН 2401, которая требовала 30-дневного прекращения боевых действий по всей Сирии, Россия продолжила игнорировать ее условия", - говорится в заявлении Белого дома. Сандерс утверждала, что "проведение [Россией] контртеррористической операции" привело к гибели "невинных гражданских лиц".

Сандерс назвала это "тем же сочетанием лжи и неизбирательного применения силы", которое Россия и Сирия якобы использовали для "изолирования и уничтожения Алеппо в 2016 году", где, по словам пресс-секретаря Белого дома, "погибли тысячи мирных жителей".

Белый дом утверждает, что в период "с 24 по 28 февраля российские военные самолеты совершили днем по меньшей мере 20 боевых вылетов для бомбардировки Дамаска и Восточной Гуты", вылеты якобы производились с авиабазы Хмеймим. "Поддерживающие режим силы должны незамедлительно прекратить нанесение ударов по медицинским объектам и гражданским лицам во время своей жестокой кампании в Восточной Гуте. Цивилизованный мир не должен мириться с продолжающимся применением химического оружия режимом Асада", - заявила Сандерс.

"Режим Асада вместе со своими союзниками в Москве и Тегеране должен придерживаться резолюции 2401 СБ ООН, прекратить боевые действия в и вокруг Восточной Гуты, а также позволить осуществить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи практически 400 тыс. невинных мирных жителей, которые испытывают в этом острую потребность", - также заявили в Белом доме.

Шестая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 09:00 по местному времени (10:00 мск) в воскресенье. Боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор, за все дни гуманитарных пауз через него удалось прорваться лишь двоим детям. Накануне по гуманитарному коридору боевики вели снайперский огонь, в результате чего получили ранения трое мирных жителей.