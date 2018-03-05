Франция разрабатывает закон о защите от ложной информации

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Франция намерена принять в 2018 году новый закон о защите от ложной информации. Об этом сообщила министр культуры Франсуаз Ниссен в интервью, опубликованном в понедельник в газете Le Figaro.

По ее словам, такой акт, к разработке которого привлечены члены французского парламента, "необходим, чтобы защитить демократию от внешнего вмешательства". "Будущий закон о достоверности и надежности информации должен противодействовать распространению ложных новостей веб-сайтами", - считает министр.

Отвечая на вопрос Le Figaro, не направлен ли готовящийся закон против вещания во Франции телеканала RT, глава французского министерства заявила: "RT подписал соглашение с Высшим советом по аудиовизуальным средствам и имеет право вещать".

Она добавила, что "закон расширит полномочия совета с тем, чтобы он мог контролировать аудиовизуальные службы, связанные с иностранными правительствами". По ее словам, новое законодательство "позволит совету быстро приостанавливать вещание телеканала, если он занимается массовым распространением ложной информации с целью помешать национальному голосованию".

Выступая перед пресс-пулом Елисейского дворца в январе, президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за принятие закона о противодействии ложным новостям в интернете. "Мы видоизменим французское законодательство, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей", - заявил тогда глава республики. Он добавил, что такая защита "особо необходима в предвыборный период".

"Теперь в отношении интернет-платформ будут действовать требования по обеспечению высокого уровня транспарентности относительно любого спонсируемого содержания", - сказал президент. По его словам, такие требования необходимы, чтобы "сделать публичными личность распространителя сведений, а также тех, под чьим контролем они находятся". Это также "позволит ограничить финансовые средства, вкладываемые в такое содержание".

По словам президента, распространение ложной новости повлечет за собой ходатайство судье, чтобы "в случае необходимости изымать ложные сведения, изменять статус разместившего их сайта, закрывать ту или иную страницу, а если необходимо - то и блокировать доступ к такому сайту в интернете".

RT France имеет собственный комитет по этике

Французская версия телеканала RT начала вещание во Франции в конце 2017 года. Первый выпуск новостей RT France был передан 18 декабря в прямом эфире из студии в парижском пригороде Булонь-Бийянкур, находящейся по соседству с первым каналом национального французского телевидения TF1. В первый день работы RT France его смогли увидеть зрители кабельных сетей Франции, франкоязычных регионов соседних Бельгии и Швейцарии. Трансляция передач также ведется в интернете.

"С началом вещания наша аудитория сможет составить мнение и проверить те слухи, которые распространяются на наш счет, - заметила президент канала Ксения Федорова. - Мы просим телезрителей судить о нас по нашей работе - ни больше, ни меньше". В свою очередь ведущая телеканала Стефани де Мюрю, работавшая прежде на информационном канале BFM TV, подчеркнула, что RT "не собирается конкурировать с другими информационными каналами, а хотел бы их дополнить".

Как сообщили представители RT France, в комитет телеканала по этике вошли известные представители французского общества, в том числе почетный депутат парламента Франции, сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.