СМИ: Япония планирует отказаться от самостоятельной разработки собственного истребителя

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Японии приступило к рассмотрению возможности отказа от продолжения самостоятельной разработки собственного боевого самолета-невидимки, который должен был прийти на смену истребителю-бомбардировщику F-2. Об этом в понедельник сообщила газета Asahi.

Речь идет о проекте под названием Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X), разработкой которого японская сторона занималась последние годы. Сейчас министерство обороны Японии рассматривает два варианта дальнейших действий - перейти к совместной разработке истребителя с какой-нибудь страной или же полностью отказаться от проекта и закупить дополнительные F-35A у США.

Разработкой ATD-X занималась компания Mitsubishi Heavy Industries. На этот проект возлагались огромные надежды - японское оборонное ведомство настаивало на сохранении и развитии национальных технологий авиационного строения. Однако разработка собственного истребителя оказалась слишком дорогостоящей, что вынудило японское Минобороны приступить к рассмотрению других вариантов.