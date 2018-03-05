СМИ: правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Правоцентристская коалиция с участием партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" получает большинство мест в Сенате (верхняя палата парламента республики), набирая 36% голосов по итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Таковы первые официальные результаты голосования, обнародованные телеканалом Rai News 24 в понедельник по итогам подсчета министерством внутренних дел страны первых партий бюллетеней.
Согласно этим подсчетам, основанным на обработке первой части бюллетеней с экстраполяцией результатов в национальном масштабе, впереди всех коалиция правоцентристов в составе партии "Вперед, Италия", движения "Лига" Маттео Сальвини и "Братьев Италии" Джорджи Мелони. Вторую позицию занимает антисистемное "Движение "5 звезд", выступающее вне блоков и альянсов с какой-либо из других политических сил. Оно набирает 31,8% голосов. Правящая ныне Демократическая партия с левоцентристскими союзниками терпит поражение, занимая лишь третье место. На их счету - 24,7% голосов.
Итальянская партия "Лига" впервые обходит "старшего союзника" по коалиции "Вперед, Италия" на парламентских выборах, сообщило агенство ANSA по итогам подсчета выборки бюллетеней.
По данным агентства, результат "Лиги" более чем на 1% превышает число голосов, набираемых "Вперед, Италия". Согласно ряду прогнозов, основанных на подсчитанных голосах, отрыв "Лиги" может достигнуть до 3%.
Как ранее заявлял лидер "Лиги" Маттео Сальвини, даже если его партия получит на один голос больше, премьер-министром станет он. "Вперед, Италия" не отказывается от такой внутрикоалиционной договоренности. "Мы не меняем наших позиций. У кого будет больше мест в парламенте внутри коалиции, тот и получит возможность занять место в (правительственном) дворце Киджи", - сказал в эфире канала La7 Ренато Брунетта, глава фракции "Вперед, Италия" в нижней палате уходящего созыва.
"Мы будем говорить сначала с нашими союзниками. У нас есть ясное представление, как управлять страной, и, думаю, Маттео Сальвини уже одержал победу в этой схватке", - сказал представитель "Лиги" Джанкарло Джорджетти.
Ранее Берлускони предлагал в качестве премьер-министра главу Европарламента Антонио Таяни, и последний согласился возглавить правительство в случае победы правоцентристской коалиции. Для формирования правительства, согласно законодательству, необходимо, чтобы ведущая сила набрала 40% голосов. Этот барьер не преодолевает ни одна из партий и коалиций, что требует заключения новых альянсов с оппонентами.
Явка избирателей на выборах составила 73%, сообщило МВД.
Данный показатель незначительно ниже, чем в 2013 году, когда проголосовали немногим более 75% избирателей. Правом голоса на последних выборах обладали 46,5 млн жителей Италии. За кандидатов на посты депутатов нижней палаты могли голосовать итальянцы, достигшие совершеннолетия .За претендентов на места в Сенате, куда могут избираться кандидаты не младше 40 лет, голосуют люди старше 25 лет.
Несколько ниже явка на прошедших одновременно с парламентскими выборах в главы администраций крупнейших областей - северной Ломбардии и столичной Лацио. В первой проголосовали 74%, во второй - 69% избирателей, что также ниже, чем на прошлых региональных выборах.
Согласно экзитполам по региональным выборам, в Лацио лидирует кандидат в губернаторы от Демократической партии Никола Дзингаретти, который баллотировался на второй срок. В Ломбардии побеждает Аттилио Фонтана, член "Лиги", поддержанный правоцентристской партией "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.