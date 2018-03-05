СМИ: правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Правоцентристская коалиция с участием партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" получает большинство мест в Сенате (верхняя палата парламента республики), набирая 36% голосов по итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Таковы первые официальные результаты голосования, обнародованные телеканалом Rai News 24 в понедельник по итогам подсчета министерством внутренних дел страны первых партий бюллетеней.

Согласно этим подсчетам, основанным на обработке первой части бюллетеней с экстраполяцией результатов в национальном масштабе, впереди всех коалиция правоцентристов в составе партии "Вперед, Италия", движения "Лига" Маттео Сальвини и "Братьев Италии" Джорджи Мелони. Вторую позицию занимает антисистемное "Движение "5 звезд", выступающее вне блоков и альянсов с какой-либо из других политических сил. Оно набирает 31,8% голосов. Правящая ныне Демократическая партия с левоцентристскими союзниками терпит поражение, занимая лишь третье место. На их счету - 24,7% голосов.

"Лига" вырывается вперед

Итальянская партия "Лига" впервые обходит "старшего союзника" по коалиции "Вперед, Италия" на парламентских выборах, сообщило агенство ANSA по итогам подсчета выборки бюллетеней.

По данным агентства, результат "Лиги" более чем на 1% превышает число голосов, набираемых "Вперед, Италия". Согласно ряду прогнозов, основанных на подсчитанных голосах, отрыв "Лиги" может достигнуть до 3%.

Как ранее заявлял лидер "Лиги" Маттео Сальвини, даже если его партия получит на один голос больше, премьер-министром станет он. "Вперед, Италия" не отказывается от такой внутрикоалиционной договоренности. "Мы не меняем наших позиций. У кого будет больше мест в парламенте внутри коалиции, тот и получит возможность занять место в (правительственном) дворце Киджи", - сказал в эфире канала La7 Ренато Брунетта, глава фракции "Вперед, Италия" в нижней палате уходящего созыва.

"Мы будем говорить сначала с нашими союзниками. У нас есть ясное представление, как управлять страной, и, думаю, Маттео Сальвини уже одержал победу в этой схватке", - сказал представитель "Лиги" Джанкарло Джорджетти.

Ранее Берлускони предлагал в качестве премьер-министра главу Европарламента Антонио Таяни, и последний согласился возглавить правительство в случае победы правоцентристской коалиции. Для формирования правительства, согласно законодательству, необходимо, чтобы ведущая сила набрала 40% голосов. Этот барьер не преодолевает ни одна из партий и коалиций, что требует заключения новых альянсов с оппонентами.

Явка на выборах

Явка избирателей на выборах составила 73%, сообщило МВД.

Данный показатель незначительно ниже, чем в 2013 году, когда проголосовали немногим более 75% избирателей. Правом голоса на последних выборах обладали 46,5 млн жителей Италии. За кандидатов на посты депутатов нижней палаты могли голосовать итальянцы, достигшие совершеннолетия .За претендентов на места в Сенате, куда могут избираться кандидаты не младше 40 лет, голосуют люди старше 25 лет. Несколько ниже явка на прошедших одновременно с парламентскими выборах в главы администраций крупнейших областей - северной Ломбардии и столичной Лацио. В первой проголосовали 74%, во второй - 69% избирателей, что также ниже, чем на прошлых региональных выборах. Согласно экзитполам по региональным выборам, в Лацио лидирует кандидат в губернаторы от Демократической партии Никола Дзингаретти, который баллотировался на второй срок. В Ломбардии побеждает Аттилио Фонтана, член "Лиги", поддержанный правоцентристской партией "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.