NYT: Госдеп не потратил выданные на борьбу с "информационным влиянием" РФ $120 млн

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США не израсходовал средства в размере $120 млн, которые были выделены ему с конца 2016 года на противодействие приписываемому России влиянию на американские выборы. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты The New York Times.

Указанную функцию должны были возложить на специальное подразделение, созданное в структуре ведомства - Центр глобального взаимодействия. Основными его целями были провозглашены борьба с террористической пропагандой, а также "противодействие информационному влиянию" со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия. Как отмечается в публикации, в результате ни один из 23 аналитиков, работающих в центре, не владеет русским языком. Кроме того, руководство подразделения Госдепартамента так и не смогло найти технических специалистов, которые могли бы попытаться отследить приписываемые России действия в киберпространстве.

По оценке издания, данная ситуация якобы свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп "по большей части пассивно реагирует на вмешательство", приписываемое России. Кроме того, как говорится в публикации, "это отражает глубокое недоверие госсекретаря Рекса Тиллерсона относительно способности Госдепартамента разумно расходовать средства и выполнять свою историческую многоплановую задачу".

Центр изначально создавался при администрации Барака Обамы "для противодействия пропаганде ИГ" (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). Однако после одобрения в Конгрессе сфера деятельности подразделения Госдепартамента была распространена на борьбу с "информационным влиянием" России и других стран.

В начале текущего года группа членов Сената Конгресса США опубликовала доклад с очередными обвинениями в адрес России, которой законодатели приписывают вмешательство в дела других стран. В докладе утверждалось, что нынешняя администрация США недостаточно активно борется с пропагандой со стороны России, в том числе через Центр глобального взаимодействия.