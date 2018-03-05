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Гватемала перенесет посольство в Иерусалим в мае вслед за США

Международная панорама
5 марта, 3:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Этим шагом Гватемала поддерживает народ Израиля, подчеркнул президент страны Джимми Моралес

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ТАСС, 5 марта. Власти Гватемалы намерены перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018 года, переезд состоится через два дня после того, как аналогичный шаг сделают США. Об этом в воскресенье заявил президент Гватемалы Джимми Моралес, выступая на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC). Трансляция его выступления велась на официальном сайте организации.

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"Я принял решение вернуть посольство Гватемалы в Иерусалим. Мы признаем Иерусалим столицей Израиля. В мае этого года мы отпразднуем 70-летие Израиля, и, согласно моему приказу, через два дня после того, как США перенесут свое посольство, Гватемала также окончательно перенесет свое посольство в Иерусалим", - сообщил президент. Моралес также добавил, что этим шагом Гватемала поддерживает народ Израиля, и выразил надежду, что другие страны вскоре последуют ее примеру.

В конце декабря 2017 года Моралес написал на своей странице в Facebook, что дал министерству иностранных дел страны указание начать работу по переносу посольства Гватемалы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Он сообщил об этом вслед за президентом США Дональдом Трампом, который 6 декабря заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город. 23 февраля начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что посольство США в Иерусалиме заработает уже в мае в американском консульстве, а к концу года его площадь будет расширена. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
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