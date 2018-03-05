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СМИ: Барак Обама посетит Японию в конце марта

Международная панорама
5 марта, 15:10 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 5, марта. /ТАСС

В ходе визита бывший президент США встретится с с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

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ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама посетит Японию в конце марта этого года. Об этом в понедельник сообщило японское агентство Kyodo.

Отмечается, что в настоящее время идет финальное согласование его встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В 2016 году Барак Обама стал первым американским президентом, посетившим Хиросиму - один из двух японских городов, подвергшихся атомным бомбардировкам США в 1945 году. Извинений за атомные удары, однако, президент Обама не принес. Было понятно, что американская сторона не намеревается извиняться за события конца Второй мировой войны - такую позицию Белый дом занял изначально.

Стоит отметить, что и у японской стороны не было ожиданий на этот счет - правительство и подавляющее большинство "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки - прим. ТАСС) отмечали, что извинений от президента США за бомбардировки не требуется.

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Персоны
Абэ, Синдзо Обама, Барак
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