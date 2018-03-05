СМИ: Турция потребовала от Германии выдать одного из лидеров сирийских курдов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Департамент международного права и внешних связей министерства юстиции Турции направил руководству Германии ноту с требованием экстрадировать бывшего сопредседателя курдской партии "Демократический союз" Салеха Муслима.

Об этом в понедельник сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Муслим был задержан в Праге в ночь на 25 февраля по выданному Турцией международному ордеру на арест. В чешской столице, куда он прибыл из Брюсселя, политик принимал участие в международной конференции по Ближнему Востоку. 27 февраля Пражский городской суд освободил Муслима, и он, по уточненным данным, сразу же покинул Чехию, направившись в одну из стран Евросоюза. Анкара осудила решение Праги, назвав его "открытой поддержкой терроризма".

По предварительной информации, как сообщает Анатолийское агентство, сейчас Муслим находится в Германии.

"Демократический союз" является ведущей курдской политической партией в северной части Сирии. Анкара считает ее ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.