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СМИ: Турция потребовала от Германии выдать одного из лидеров сирийских курдов

Международная панорама
5 марта, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Ранее Салех Муслим был задержан в Чехии по запросу Анкары, но затем чешский суд отпустил его

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Департамент международного права и внешних связей министерства юстиции Турции направил руководству Германии ноту с требованием экстрадировать бывшего сопредседателя курдской партии "Демократический союз" Салеха Муслима.

Об этом в понедельник сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Муслим был задержан в Праге в ночь на 25 февраля по выданному Турцией международному ордеру на арест. В чешской столице, куда он прибыл из Брюсселя, политик принимал участие в международной конференции по Ближнему Востоку. 27 февраля Пражский городской суд освободил Муслима, и он, по уточненным данным, сразу же покинул Чехию, направившись в одну из стран Евросоюза. Анкара осудила решение Праги, назвав его "открытой поддержкой терроризма".

По предварительной информации, как сообщает Анатолийское агентство, сейчас Муслим находится в Германии.

"Демократический союз" является ведущей курдской политической партией в северной части Сирии. Анкара считает ее ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.

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