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Глава МИД Ирана: Россия спасла репутацию СБ ООН, заблокировав проект резолюции по Йемену

Международная панорама
5 марта, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Ранее президент Ирана Хасан Роухани поблагодарил РФ за "взвешенную и правильную позицию" в Совбезе

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ТАСС, 5 марта. Россия спасла репутацию Совета безопасности (СБ) ООН, заблокировав на прошлой неделе проект резолюции по Йемену, в котором осуждались действия Тегерана. Об этом в интервью газете Etemaad заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Члены Совбеза должен быть благодарны России за то, что она спасла их репутацию. Мы очень ценим позицию России как постоянного члена СБ ООН. Она заблокировала резолюцию, которая была направлена на поддержку агрессора", - сказал Зариф.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани поблагодарил Россию за "взвешенную и правильную позицию в СБ ООН".

26 февраля Россия заблокировала принятие несогласованного проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго и других санкций в отношении Йемена, который содержал обвинения в адрес Ирана в незаконных поставках баллистических ракет и другого военного оборудования мятежным хуситам. Сразу после этого российская делегация вынесла на голосование свой вариант резолюции, который был принят единогласно.

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Персоны
Роухани, Хасан Зариф, Мохаммад Джавад
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Военная операция в Йемене
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