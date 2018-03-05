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Красный Крест: боевики выпустят из Восточной Гуты группу мирных жителей в обмен на помощь

Международная панорама
5 марта, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Отмечается, что в момент проезда колонны по гуманитарному коридору возле лагеря беженцев Эль-Вафидин были слышны взрывы снарядов и выстрелы

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ТАСС, 5 марта. Вооруженные группировки в Восточной Гуте согласились выпустить часть мирных жителей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в обмен на проезд автоколонны с гуманитарной помощью в пригород Дума (12 км от Дамаска). Об этом, как сообщила в понедельник газета The Daily Star, заявил представитель Международного комитета Красного Креста Али аз-Заатари, который сопровождает конвой.

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По его сведениям, колонна из 46 грузовиков с продовольствием и медикаментами миновала блокпосты боевиков в окрестностях Думы и въехала в этот населенный пункт. Общий объем помощи составляет 247 тонн. Передача груза должна состояться при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон.

Аз-Заатари проинформировал, что разгрузка помощи, рассчитанной на 25 тыс. жителей, будет продолжаться до вечера. Он уточнил, что в момент проезда колонны по гуманитарному коридору возле лагеря беженцев Эль-Вафидин были слышны взрывы снарядов и выстрелы. "Это нам не очень понравилось, потому что для оказания гуманитарной помощи необходимы безопасные условия", - подчеркнул он. Аз-Заатари не уточнил, какая из группировок вела обстрел.

Под контролем бандформирований остаются 80 кв. км в Восточной Гуте, или примерно треть территории этого региона, расположенного на шоссе Дамаск - Хомс. Представитель командования ВС республики заявил агентству SANA, что войска продолжают военные операции против террористов после гуманитарных пауз, которые действуют с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени. Эти операции, по его словам, "преследуют цель облегчить выход мирного населения из подконтрольных бандформированиям районов".

В воскресенье президент республики Башар Асад в беседе с журналистами в Дамаске подчеркнул, что "сирийская армия будет преследовать террористов в Гуте, но при этом соблюдать установленные гуманитарные паузы для выхода мирных граждан".

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