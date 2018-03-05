Ни одна партия в Италии не сможет сформировать правительство, не заключив альянса

Результаты голосования на парламентских выборах, прошедших в Италии в воскресенье, не выявили политической силы, способной без заключения дополнительных альянсов заручиться поддержкой большинства в парламенте для формирования своего правительства.

Ни одна из партий и коалиций не преодолела необходимый для этого 40-процентный барьер.

При этом очевидно, что будущее правительство будет опираться на популистские и антисистемные силы, которые можно считать победителями на этих выборах. Речь идет о "Лиге" Маттео Сальвини, которая впервые обошла внутри правоцентристской коалиции исторического союзника - партию Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", — и о "Движении "5 звезд".

Сальвини, согласно внутрикоалиционной договоренности, теперь может претендовать на роль премьер-министра. Тем не менее поддержки только союзников по коалиции - Берлускони и "Братьев Италии" Джорджо Мелони — для формирования правительства ему недостаточно. Правоцентристы в сумме набрали не более 37%. При этом внушительно выглядит результат "Движения "5 звезд", набравшего более 30%, что также дает ему право войти в потенциальное коалиционное правительство.

Главный вопрос теперь — кто и с кем сможет заключить альянс. Такую перспективу упорно отрицали все участники выборов в ходе предвыборной кампании. Хотя СМИ не исключали с самого начала, что вероятность заключения альянса между "Лигой" и "Движением" высока, так как их подходы по многим вопросам близки, в частности, по отношению к ЕС, единой валюте, финансовым рынкам, миграционной политике.

Сальвини уже заявил, что не намерен отказываться от альянса с "историческими союзниками", хотя "Лига" стала лидером коалиции. "Мы готовы говорить со всеми, но главным партнером остается правый центр", — сказал он в понедельник на пресс-конференции.

"Теперь все должны говорить с нами", — утверждают в "Движении "5 звезд", где также удовлетворены своим результатом. На пост премьер-министра претендует лидер партии Луиджи Ди Майо.

Предстоят долгие консультации

Эксперты призывают не торопиться с выводами. Как сказал корреспонденту ТАСС профессор римского международного Луисс Роберто Д'Алимонте, нужно дождаться окончательных результатов выборов. "Ничего пока сказать и прогнозировать нельзя. Нужно посмотреть, как распределятся места в парламенте и у кого их будет больше", — указал специалист.

Президенту Италии Серджо Маттарелле предстоит решать настоящий ребус. Именно глава государства будет решать, кому передать пробный мандат на исследование возможностей формирования правительства, которое могло бы получить поддержку парламентского большинства. Кто в итоге станет обладателем этого мандата, будет зависеть во многом от того, какие шаги предпримут партии в ближайшие дни.

Главе государства предстоит долгий период политических консультаций. Как указывают СМИ, они не начнутся раньше 24 марта, поскольку на 23 марта назначено первое заседание парламента нового созыва, на котором должны быть избраны спикеры обеих палат. Это станет первым тестом способности политических партий найти компромисс.

Проблема заключается в том, что даже формальным победителям выборов их результаты не дают ничего, кроме морального удовлетворения. Главная опасность этой ситуации - затяжной период политической нестабильности, который пугает ЕС, так же как и убедительная победа "Лиги" и "Движения", которых относят к так называемым евроскептикам, а их потенциальную правящую коалицию называют "кошмаром ЕС".

С выходом "Лиги" в лидеры правоцентристской коалиции начали говорить о том, что партия "Вперед, Италия" теряет свои прежние позиции, а эра Берлускони подходит к концу. Хотя все набранные партией голоса - около 14% — заслуга 81-летнего политика, указывают наблюдатели.

Еще один ясный сигнал этих выборов — провал правившей до сих пор Демократической партии. Несмотря на объективно положительные, хотя и пока скромные экономические результаты, достигнутые за последние четыре года (рост ВВП, снижение безработицы), партия согнулась под собственными внутренними проблемами. Теперь левому центру требуется полное реформирование и, скорее всего, оно пройдет уже без генерального секретаря этой политической силы Маттео Ренци. В понедельник появилась информация о его скорой отставке, хотя пока она не получила официального подтверждения.

Вера Щербакова