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Трамп и Мэй назвали недавние заявления РФ о ядерном оружии безответственными

Международная панорама
5 марта, 16:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, марта. /ТАСС

Президент США и премьер-министр Великобритании в ходе телефонного разговора также обсудили ситуацию в Сирии

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ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Заявления президента Владимира Путина о модернизации стратегического ядерного арсенала России являются безответственными, утверждали в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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Как сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, руководитель американской администрации и британский премьер в ходе беседы "согласились с тем, что недавние заявления российского президента Владимира Путина, касавшиеся совершенствования ядерного оружия, были безответственными".

Кроме того, Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии. Как заявил Белый дом, "[американский и британский] лидеры согласились с тем, что сирийский режим и его российские и иранские спонсоры должны немедленно и целиком выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 2401, которая призывает к безотлагательному прекращению огня в Сирии". При этом Трамп и Мэй "решительно осудили бомбардировки в Восточной Гуте", отмечается в заявлении пресс-службы Белого дома. По ее свидетельству, президент США и премьер Великобритании подтвердили намерение своих стран добиваться ответственности России "за принуждение режима Асада к прекращению атак на гражданские районы и доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту".

В заключение глава администрации США и британский премьер рассмотрели другие темы, включая усилия Трампа "по налаживанию справедливой торговли на принципах взаимности", а также работу Мэй по "переговорам о Brexit", то есть выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.

Как уточнил Белый дом, разговор Трампа и Мэй состоялся в воскресенье.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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