Адвокат Януковича заявил об уголовном преследовании защиты экс-президента

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Украинская власть начала уголовное преследование адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил в понедельник один из адвокатов экс-президента Виталий Сердюк.

"Власть реализует преступный план против адвокатов объединений AVER LEX и GORO Legal, которые представляют интересы Януковича. Начало уголовного расследования против них - еще одно подтверждение политизированности дела экс-президента и нежелания обнародования правды о событиях февраля-марта 2014 года", - говорится в комментарии Сердюка, поступившем в ТАСС. Следующий шаг, считает он, это "обыски, задержания защитников, уничтожение доказательств".

По его словам, еще 27 декабря 2017 года после допроса ряда свидетелей обвинения, в частности, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьера Арсения Яценюка, депутата Верховной рады Юлия Мамчура и других, стало известно, что власть подготовила варианты устранения защиты Януковича. "Уже тогда были утверждены варианты как лишения адвокатских свидетельств, так и уголовного преследования", - отметил Сердюк. Как отметил защитник, замгенпрокурора Анжела Стрижевская зарегистрировала уголовное дело против управляющих партнеров AVER LEX и GORO Legal Ольги Просянюк и Александра Горошинского. "Абсурдность обвинения говорит сама за себя: нас обвинили, что мы не имели права представлять интересы Януковича", - отметил Сердюк.

Он напомнил, что 7 февраля адвокаты, которые представляют интересы экс-президента, намеревались предоставить суду большое количество новых доказательств, среди которых были и пули, изъятые из спецтехники, которая прикрывала бойцов МВД. "Это пули из пистолетов "Макарова", которые, вероятно, были выпущены из оружия, похищенного из правоохранительных органов Тернопольской и/или Львовской областей, о поступлении которой сообщал на "майдане" 19 февраля 2014 года Юрий Луценко, и показания грузинских снайперов", - отметил адвокат. Но эти адвокаты были отстранены и заменены государственным защитником Иваном Ангелиным, который начал вести дело Януковича не только без согласования правовой позиции с клиентом, как требует законодательство, но и вопреки. "Цель этого уловного дела - отстранить адвокатов, препятствовать обнародованию доказательств", - отметил Сердюк и сообщил, что располагает информацией о том, что готовятся обыски адвокатов и их задержание с целью изъятия и уничтожения доказательств, которые не были переданы в суд.

В этой связи, Сердюк сообщил, что адвокаты Януковича подготовили обращения в ведущие международные инстанции, в частности, Совет Европы, ООН, Госдепартамент США, посольства стран ЕС по поводу давления на адвокатов и препятствования их деятельности.

Дело Януковича

Януковича подозревают по статьям Уголовного кодекса Украины "государственная измена", "пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы" и "пособничество в ведении агрессивной войны".

В ходе событий в Киеве в феврале 2014 года экс-президент Янукович, по сути, силой был отстранен от власти. Верховная рада в нарушение конституции, которая четко оговаривает условия досрочного прекращения полномочий главой государства, приняла постановление о его самоустранении от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента. Сам Янукович в связи с возникновением угрозы для личной безопасности вынужден был покинуть сначала Киев, а затем и страну.

Из-за возникшей правовой коллизии вокруг статуса Януковича новые власти долго не могли начать против него уголовное преследование. Лишь только в октябре 2016 года была завершена юридическая процедура лишения Януковича звания президента на основе специально принятого Радой отдельного закона по этому вопросу. Месяц спустя было объявлено о возбуждении против него заочного уголовного дела по обвинению в государственной измене.

Экс-президент поначалу изъявил готовность сотрудничать со следствием и дать показания в режиме видеоконференции. Но летом 2017 года он отказался от участия в процессе, заявив, что в ходе него "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".