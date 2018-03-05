Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: Россия, Китай и ЕС "обдирают" США в торговой сфере

Международная панорама
5 марта, 22:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, марта. /ТАСС

Президент США напомнил, что Вашингтон терял за последние несколько лет ежегодно $800 млрд в этой сфере

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Международное сообщество и в частности Россия, Китай и Евросоюз "обдирают" Соединенные Штаты в торговой сфере. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в понедельник на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Люди должны понимать, что наше государство - в торговой сфере - обдирает практически каждая страна в мире, будь то друг или враг, все: Китай, Россия; и, люди, которых мы считаем замечательными, Евросоюз", - сказал президент, отвечая на вопросы о пошлинах на сталь и алюминий, которые он собирается ввести на этой неделе.

По его словам, США могут вести дела с этими странами, но "они не хотят" этого. "У них есть торговые барьеры, что гораздо хуже пошлин, которые у них тоже есть", - сказал Трамп, вновь пригрозив ввести пошлины на автомобили из Европы.

"У нас могут быть друзья, но помните, что мы теряли за последние несколько лет ежегодно $800 млрд в торговой сфере... Этого больше не случится. Мы должны вернуть их", - отметил хозяин Белого дома.

"Крупнейшей проблемой" в торговой сфере для США глава государства назвал Китай. "Мы потеряли $500 млрд. Позорно то, что предыдущие президенты допустили. Но мы об этом позаботимся", - заключил американский лидер.

В четверг Трамп заявил, что США на нынешней неделе введут импортные пошлины на сталь и алюминий. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о Сергее Скрипале
2
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
3
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
4
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
Галушка: ВЭФ разрушил миф о возможности изоляции России
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама