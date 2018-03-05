ООН: в Восточную Гуту не позволили доставить аптечки и другие медикаменты

ООН, 5 марта. /ТАСС/. Аптечки и другие медицинские товары не были в понедельник допущены в пригород Дамаска Восточную Гуту, и несколько грузовиков в составе гуманитарного конвоя прибыли в блокированный анклав практически пустыми. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, первая с 15 ноября 2017 года автоколонна с помощью от ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста, прибывшая из Дамаска, доставила товары первой необходимости для 27 500 человек. "Многие из запланированных припасов здравоохранения, которые предназначались для Думы, не позволили погрузить [в конвой] или заменить их другими гуманитарными товарами. Эти предметы включали аптечки и другие жизненно необходимые припасы. В результате 3 из 46 грузовиков, которые были сегодня направлены в Думу, были почти пустыми", - сказал Дюжаррик.

Он сообщил, что во время движения и разгрузки конвоя боевые действия и авиаудары в Восточной Гуте не прекращались. Продолжались и обстрелы Дамаска, которые ведут окопавшиеся в анклаве боевики. Как заявил Дюжаррик, ООН призывает все стороны конфликта в Сирии "обеспечить безоговорочный, беспрепятственный и постоянный доступ ко всем нуждающимся в стране, в особенности в Восточной Гуте и других осажденных и труднодоступных районах".

Ранее координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Али аз-Заатари, который сопровождал конвой, сообщил, что автоколонна доставила в Восточную Гуту 247 тонн товаров первой необходимости. Он уточнил, что в момент проезда колонны по гуманитарному коридору возле лагеря беженцев Эль-Вафидин были слышны взрывы снарядов и выстрелы. Также поступила информация о том, что конвой был задержан на полтора часа боевиками на въезде в Восточную Гуту.

Под контролем вооруженных формирований остаются 80 кв. км в Восточной Гуте, или примерно треть территории этого региона, расположенного на шоссе Дамаск - Хомс. Представитель командования ВС республики заявил агентству SANA, что войска продолжают военные операции против террористов после гуманитарных пауз, которые действуют с 09:00 до 14:00 по местному времени. Эти операции, по его словам, "преследуют цель облегчить выход мирного населения из подконтрольных бандформированиям районов".

В воскресенье президент республики Башар Асад в беседе с журналистами в Дамаске подчеркнул, что "сирийская армия будет преследовать террористов в Гуте, но при этом соблюдать установленные гуманитарные паузы для выхода мирных граждан".