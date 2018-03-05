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Трамп: здание посольства в Иерусалиме обойдется США в четыре раза дешевле, чем ожидалось

Международная панорама
5 марта, 23:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, марта. /ТАСС

Президент США уточнил, что здание дипмиссии будет "временным, но очень хорошим"

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ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Сооружение здания посольства США в Иерусалиме обойдется американскому бюджету в четыре раза дешевле, чем прогнозировалось ранее - примерно в $250 тысяч. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Глава государства рассказал, что его помощники на прошлой неделе представили ему план строительства здания дипмиссии, стоимость которого оценивается в $1 млрд. "Мы собираемся построить его [посольство] очень быстро и с минимальными затратами. <...> Я сказал, что мы не собираемся тратить миллиард долларов. Но в действительности мы сделаем это приблизительно за $250 тысяч", - отметил Трамп, добавив, что здание будет "временным, но очень хорошим".

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Президент подчеркнул, что США "ведут очень напряженную работу" по урегулированию ближневосточного конфликта. "Если мы сможем заключить мир между Израилем и Палестиной, то это станет огромным достижением, в том числе и с гуманитарной точки зрения", - сказал Трамп, напомнив, что добиться мира будет невозможно, если палестинцы откажутся возвращаться за стол переговоров. Глава государства также утверждал, что перенос посольства в Иерусалим "даст реальную возможность для заключения мира" между израильтянами и палестинцами.

Он добавил, что США и Израиль "очень близки в торговле, очень, очень близки в оборонной сфере и в деле борьбы с терроризмом, а также во всех остальных областях, в которых ведут сотрудничество". "Отношения никогда не были лучше", - считает президент, который не исключил своей поездки в Иерусалим на открытие американского посольства.

6 декабря прошлого года американский лидер заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Выступая в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп пообещал, что "небольшое" американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году. 23 февраля начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что посольство США в Иерусалиме заработает уже в мае в американском консульстве, а к концу следующего года его площадь будет расширена.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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