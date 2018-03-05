Центр по примирению готов гарантировать боевикам безопасный выход из Восточной Гуты

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты боевикам и членам их семей, если те не хотят выпускать из удерживаемых районов мирных жителей. Об этом говорится в сообщении Центра.

"Центр по примирению враждующих сторон призывает всех лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте обеспечить беспрепятственный и безопасный выход мирного населения из подконтрольных районов, доставку мирным жителям гуманитарной помощи. Если не желаете выпускать мирных жителей из удерживаемых районов, мы готовы гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты вам и вашим семьям. Для этого будет предоставлен транспорт в необходимом количестве и обеспечена охрана по всему маршруту движения", - сообщает в понедельник Центр.

"Неприкосновенность всех боевиков, принявших решение покинуть Восточную Гуту с личным оружием и вместе с семьями, гарантируется российским Центром примирения", - добавляется в сообщении.

В Центре призвали лидеров боевиков "сделать все необходимое, чтобы как можно скорее избавить от страданий мирное население и обеспечить беспрепятственное направление гуманитарной помощи в Восточную Гуту".