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Центр по примирению готов гарантировать боевикам безопасный выход из Восточной Гуты

Международная панорама
5 марта, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

По сообщению Центра, им "будет предоставлен транспорт в необходимом количестве и обеспечена охрана по всему маршруту движения

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты боевикам и членам их семей, если те не хотят выпускать из удерживаемых районов мирных жителей. Об этом говорится в сообщении Центра.

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"Центр по примирению враждующих сторон призывает всех лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте обеспечить беспрепятственный и безопасный выход мирного населения из подконтрольных районов, доставку мирным жителям гуманитарной помощи. Если не желаете выпускать мирных жителей из удерживаемых районов, мы готовы гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты вам и вашим семьям. Для этого будет предоставлен транспорт в необходимом количестве и обеспечена охрана по всему маршруту движения", - сообщает в понедельник Центр.

"Неприкосновенность всех боевиков, принявших решение покинуть Восточную Гуту с личным оружием и вместе с семьями, гарантируется российским Центром примирения", - добавляется в сообщении.

В Центре призвали лидеров боевиков "сделать все необходимое, чтобы как можно скорее избавить от страданий мирное население и обеспечить беспрепятственное направление гуманитарной помощи в Восточную Гуту".

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