Боевики в Восточной Гуте усиливают обстрелы Дамаска

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Боевики в сирийской Восточной Гуте, несмотря на гуманитарные паузы, усиливают обстрелы Дамаска и коридора Эль-Вафидин. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, поступившем в ТАСС.

"Несмотря на введенные по инициативе российской стороны ежедневные "гуманитарные паузы" в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2401, незаконные вооруженные формирования в Восточной Гуте последовательно усиливают обстрелы Дамаска и гуманитарного коридора Эль-Вафидин. Сегодня в 10:00 из минометов был обстрелян госпиталь "Тишрин". <...> Обстрел велся со стороны города Дума с территории, подконтрольной группировке "Джейш аль-Ислам", - сообщает в понедельник Центр.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела госпиталя "Тишрин" получили ранения 14 человек.

"Мирные жители Восточной Гуты блокированы террористами и используются ими в качестве живого щита. Боевики проводят акции устрашения по отношению к мирному населению, запрещая под угрозой смерти покидать район Восточной Гуты. У мирных жителей изымаются продукты питания, вода и медикаменты. Все остающиеся в Восточной Гуте врачи и младший медперсонал задействованы только для оказания помощи боевикам", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что в понедельник было обеспечено проведение в город Дума гуманитарного конвоя с грузами общей массой 247 тонн. "При этом незаконные вооруженные группировки задержали гуманитарный конвой на два часа, а затем попытались его сорвать. Так, в 17:00 боевиками "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим. ТАСС) был произведен минометный обстрел гуманитарного конвоя из района родника Айн-Арбах восточной окраины населенного пункта Мадиара. Жертв из числа сотрудников гуманитарной миссии нет", - добавляется в сообщении.