США примут участие в конференции по Афганистану в Ташкенте

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. США намерены принять участие в международной конференции по вопросам мира и безопасности в Афганистане, которую в конце марта организует в Ташкенте правительство Узбекистана. Об этом сообщила в понедельник на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Мы планируем присутствовать на конференции в Ташкенте, - заявила сотрудник внешнеполитического ведомства США. - Мы еще не решили, на каком уровне, но надеемся вскоре выработать это решение".

"Мы рассматриваем конференцию в Ташкенте как часть и развитие кабульского процесса. Для нас важно, чтобы эти механизмы и конференции "принадлежали" афганцам и направлялись ими", - отметила Уэллс.

"Как вы знаете, ташкентская конференция возникла из [декабрьской] встречи президента [Афганистана Ашрафа] Гани и президента Узбекистана [Шавката] Мирзиёева в Ташкенте. Это был первый визит афганского лидера в Узбекистан, в ходе которого был достигнут ряд соглашений, в том числе важных экономических договоренностей, призванных расширить связь между двумя странами", - сказала американский дипломат.

"Мы считаем, что Центральной Азии, и особенно Узбекистану при президенте Мирзиёеве, предстоит сыграть важную роль в том, чтобы "пришить" Афганистан назад к региону. Энергетические связи, торговые связи, контакты между людьми чрезвычайно важны для стабилизации Афганистана. Так что, да, мы поддерживаем данную инициативу", - подчеркнула в заключение Уэллс, комментируя предстоящее совещание в Ташкенте.

Выступая в конце февраля по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, его коллега из Узбекистана Абдулазиз Камилов подтвердил, что приглашения на конференцию в Ташкенте направлены в том числе Москве, Вашингтону, Пекину, ООН и Европейскому союзу. Встреча состоится 26-27 марта. "Это совещание будет проходить на уровне министров иностранных дел", - пояснил Камилов.