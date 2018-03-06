В Госдепе заявили, что США выступают против взаимодействия с талибами в противовес ИГ

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. США не поддерживают идею возможного взаимодействия с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), призванного стать противовесом укреплению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявила в понедельник на встрече с журналистами, в том числе корреспондентом ТАСС, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Она комментировала периодически звучащие из уст американских должностных лиц утверждения о том, что Россия поставляет оружие талибам. Уэллс заявила, что Москва и Тегеран якобы предлагают рассмотреть возможность взаимодействия с движением "Талибан", чтобы нейтрализовать усиление в Афганистане местного ответвления группировки ИГ, которая запрещена в России. Как уточнила американский дипломат, она имеет в виду террористическую группировку "Хорасан". Москва множество раз отвергала за последние месяцы предположения о поддержке талибов и передаче им оружия.

Обеспокоенность США

"Не могу говорит про предоставление оружия [движению] "Талибан". Могу говорить об обеспокоенностях, которые у нас имеются по поводу того, что Россия и Иран оправдывают "Талибан" на основе того, что оно выступает против [террористической группировки] ИГ-"Хорасан". И этот разрыв в консенсусе насчет [движения] "Талибан" и идея, заключающаяся в том, что должна быть связь дипломатов и разведки с [движением] "Талибан", как мы считаем, чрезвычайно вредны для мира и перспектив мира, поскольку они поддерживают "экосистему" талибов, которая поощряет и поддерживает ... террористические группировки в Афганистане. Путь к разгрому ИГ-"Хорасан" лежит через укрепление правительства Афганистана и работу с правительством Афганистана в целях разгрома ИГ, а не через поддержку [движения] "Талибан", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США.

"В этом заключается наша обеспокоенность по поводу того, что мы считаем перестраховывающимся поведением стран в регионе. Мы изложили свою озабоченность россиянам. Мы, безусловно, выразили свою обеспокоенность пропагандой, намекающей на то, что США не намерены сражаться с ИГ-"Хорасан" и наносить ей поражение. За последний год мы активизировали свои усилия против ИГ-"Хорасан", мы в три раза увеличили число бомбардировок ИГ, мы расширили собственные военные усилия, мы ликвидировали [ряд] "эмиров" на поле боя, мы уничтожили на поле боя свыше 1,6 тыс. боевиков, и эти усилия будут продолжаться", - отметила Уэллс.

"Все это происходит при понимании, что, хотя "Талибан" представляет собой повстанческое движение, оно является афганским националистическим движением, - подчеркнула дипломат. - А ИГ - это нигилистическая группировка, которая настроена на разрушение Афганистана, поэтому усилия по разгрому ИГ <...> чрезвычайно серьезны".

Уэллс также попросили пояснить, почему она сказала вначале, что не может обсуждать данную проблематику. "Я могу сказать только про то, что <...> россияне говорили публично - про готовность взаимодействовать дипломатически и в сфере разведки с [движением] "Талибан". И это должно вызывать тревогу, поскольку "Талибан" не является полезным активом, "Талибан" создает террористическую "экосистему", которая позволяет двадцати террористическим организациям действовать в районе Афганистана-Пакистана", - ответила дипломат.

Доказательств не представляли

Американская сторона до сих пор не предоставила ни единого доказательства передачи Россией оружия движению "Талибан".

Как сообщил со своей стороны руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел в октябре в Вашингтоне в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, Североатлантический альянс не располагает данными, которые подтверждали бы достоверность звучащих в последнее время выводов о передаче Россией оружия движению "Талибан". "По поводу первой части вашего вопроса - о [якобы имеющей место] поставке Россией оружия [движению] "Талибан". Я не вижу и не видел никаких твердых свидетельств доставки Россией оружия [движению] "Талибан", - заявил тогда военачальник НАТО.

На Смоленской площади в 2017 году отвергали такие инсинуации со стороны некоторых представителей администрации США и отдельных должностных лиц Афганистана. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, в частности, что в США была "развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане".