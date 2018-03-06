В Госдепе заявили, что США выступают против взаимодействия с талибами в противовес ИГ

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. США не поддерживают идею возможного взаимодействия с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), призванного стать противовесом укреплению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявила в понедельник на встрече с журналистами, в том числе корреспондентом ТАСС, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.
Она комментировала периодически звучащие из уст американских должностных лиц утверждения о том, что Россия поставляет оружие талибам. Уэллс заявила, что Москва и Тегеран якобы предлагают рассмотреть возможность взаимодействия с движением "Талибан", чтобы нейтрализовать усиление в Афганистане местного ответвления группировки ИГ, которая запрещена в России. Как уточнила американский дипломат, она имеет в виду террористическую группировку "Хорасан". Москва множество раз отвергала за последние месяцы предположения о поддержке талибов и передаче им оружия.
"Не могу говорит про предоставление оружия [движению] "Талибан". Могу говорить об обеспокоенностях, которые у нас имеются по поводу того, что Россия и Иран оправдывают "Талибан" на основе того, что оно выступает против [террористической группировки] ИГ-"Хорасан". И этот разрыв в консенсусе насчет [движения] "Талибан" и идея, заключающаяся в том, что должна быть связь дипломатов и разведки с [движением] "Талибан", как мы считаем, чрезвычайно вредны для мира и перспектив мира, поскольку они поддерживают "экосистему" талибов, которая поощряет и поддерживает ... террористические группировки в Афганистане. Путь к разгрому ИГ-"Хорасан" лежит через укрепление правительства Афганистана и работу с правительством Афганистана в целях разгрома ИГ, а не через поддержку [движения] "Талибан", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США.
"В этом заключается наша обеспокоенность по поводу того, что мы считаем перестраховывающимся поведением стран в регионе. Мы изложили свою озабоченность россиянам. Мы, безусловно, выразили свою обеспокоенность пропагандой, намекающей на то, что США не намерены сражаться с ИГ-"Хорасан" и наносить ей поражение. За последний год мы активизировали свои усилия против ИГ-"Хорасан", мы в три раза увеличили число бомбардировок ИГ, мы расширили собственные военные усилия, мы ликвидировали [ряд] "эмиров" на поле боя, мы уничтожили на поле боя свыше 1,6 тыс. боевиков, и эти усилия будут продолжаться", - отметила Уэллс.
"Все это происходит при понимании, что, хотя "Талибан" представляет собой повстанческое движение, оно является афганским националистическим движением, - подчеркнула дипломат. - А ИГ - это нигилистическая группировка, которая настроена на разрушение Афганистана, поэтому усилия по разгрому ИГ <...> чрезвычайно серьезны".
Уэллс также попросили пояснить, почему она сказала вначале, что не может обсуждать данную проблематику. "Я могу сказать только про то, что <...> россияне говорили публично - про готовность взаимодействовать дипломатически и в сфере разведки с [движением] "Талибан". И это должно вызывать тревогу, поскольку "Талибан" не является полезным активом, "Талибан" создает террористическую "экосистему", которая позволяет двадцати террористическим организациям действовать в районе Афганистана-Пакистана", - ответила дипломат.
Американская сторона до сих пор не предоставила ни единого доказательства передачи Россией оружия движению "Талибан".
Как сообщил со своей стороны руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел в октябре в Вашингтоне в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, Североатлантический альянс не располагает данными, которые подтверждали бы достоверность звучащих в последнее время выводов о передаче Россией оружия движению "Талибан". "По поводу первой части вашего вопроса - о [якобы имеющей место] поставке Россией оружия [движению] "Талибан". Я не вижу и не видел никаких твердых свидетельств доставки Россией оружия [движению] "Талибан", - заявил тогда военачальник НАТО.
На Смоленской площади в 2017 году отвергали такие инсинуации со стороны некоторых представителей администрации США и отдельных должностных лиц Афганистана. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, в частности, что в США была "развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане".