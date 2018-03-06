СМИ: турецкие войска обстреляли окрестности Африна, погибли 18 человек

ТАСС, 6 марта. Турецкая артиллерия подвергла в понедельник интенсивному обстрелу окрестности города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии. Как сообщило агентство Firat, число погибших к вечеру возросло до 18 человек. Сведения о наибольшем числе жертв поступили из Джиндереса, где погибли 13 мирных жителей, в том числе трое детей.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил в понедельник, что под контролем турецких войск находится сейчас примерно 50% территории Африна. По его словам, с начала операции "Оливковая ветвь" (20 января) было нейтрализовано 2 795 террористов, к которым в Анкаре причисляют курдских бойцов. Турецкие войска вместе с формированиями так называемой "Сирийской свободной армии" (ССА) контролируют 112 деревень и 30 стратегических высот.

Курдские "Силы народной самообороны" (СНС) утверждают, что продолжают оказывать сопротивление турецким войскам на подступах к Африну. Как сообщил агентству представитель СНС, курды за истекшие сутки атаковали позиции противника и убили свыше 20 турецких солдат и боевиков ССА. Подбит один бронетранспортер.