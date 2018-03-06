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Опрос: 82% американцев считают, что ядерное оружие КНДР представляет угрозу интересам США

Международная панорама
6 марта, 2:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, марта. /ТАСС

Кибертерроризм включили в разряд главных угроз для страны 81% опрошенных

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ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство американцев - 82% - считают, что разработка Пхеньяном ядерного оружия представляет "угрозу жизненным интересам США" в настоящее время и на ближайшие 10 лет. Это показали обнародованные в понедельник результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup.

В разряд главных угроз граждане США также включили кибертерроризм, в частности "использование компьютерных сетей для того, чтобы посеять хаос и страх в обществе", - 81% респондентов, международный терроризм - 75%, "большое число эмигрантов, перебирающихся в США", - 39%.

Возрастающую экономическую мощь Китая в качестве "угрозы жизненным интересам США" рассматривают 40% респондентов, в то время как 45% полагают, что это - "существенная угроза", но не "главная".

К категории "существенной угрозы" 48% участников опроса отнесли и "конфликт между Израилем и палестинцами". По мнению 36% респондентов, данный конфликт угрожает "жизненным интересам США".

В исследовании, проведенном 1-10 февраля, приняли участие более 1 тыс. американцев. Погрешность не превышает 4%.

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