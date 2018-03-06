США не исключают прямых переговоров с талибами после их контактов с Кабулом

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Американская администрация допускает возможность ведения в будущем прямых переговоров с радикальным афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ). Однако такому диалогу, по мнению Вашингтона, должны предшествовать контакты талибов с правительством в Кабуле. Об этом сообщила в понедельник на встрече с журналистами, в том числе с корреспондентом ТАСС, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Никто не исключает никакой формулы. Но, думаю, первое, что должно произойти, так это достижение соглашения между [движением] "Талибан" и правительством Афганистана взаимодействовать друг с другом", - заявила ответственный сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя перспективы прямых переговоров Вашингтона и талибов. "Мировое сообщество организовалось различным образом, чтобы поддерживать мирный процесс, но для того, чтобы мы могли его поддержать, должен появиться сам подлинный процесс между афганцами. <...> Афганским талибам и правительству Афганистана необходимо взаимодействовать, это критически важный первый шаг", - подчеркнула американский дипломат.

Далее она признала, что США ожидают увеличения числа вылазок талибов в городах Афганистана. "<...> Они намерены скорректировать свою тактику. Не вызовет удивления, если мы увидим больше террористической тактики, нацеленной на население городов", - сказала Уэллс.

Одновременно она не согласилась с прогнозами, в соответствии с которыми талибы расширят зону, находящуюся под их контролем. Уэллс уточнила, что в руках талибов сконцентрированы районы, в которых проживает около 12% населения Афганистана. Между тем власти в Кабуле контролируют районы, в которых проживает примерно 56% населения страны, добавила дипломат.

Кроме того, она отрицательно ответила на вопрос о том, выполнил ли Пакистан требования активизировать борьбу с экстремистами, которые ему выдвинули несколько месяцев назад Соединенные Штаты. "Мы еще не видим решающих и устойчивых перемен в поведении Пакистана. Но мы, разумеется, продолжаем взаимодействовать с Пакистаном в тех сферах, в которых, как мы считаем, он может сыграть полезную роль в изменении расчетов [движения] "Талибан", - отметила Уэллс.