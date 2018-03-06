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Члены блока АЛБА выступили за участие Венесуэлы в Саммите Америк в Перу

Международная панорама
6 марта, 3:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Входящие в альянс страны также высказались в поддержку "соблюдения международного права" и "мирного разрешения противоречий"

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ТАСС, 6 марта. Страны, входящие в Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), выступили в поддержку участия Венесуэлы в апрельском Саммите Америк в Перу. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам очередной, 15-й по счету встречи представителей и лидеров государств - участников регионального блока, которая состоялась в Каракасе, столице Венесуэлы. 

"Саммит АЛБА не приемлет исключения Венесуэлы из состава участников Саммита Америк, который пройдет в столице Лимы Перу", - говорится в сообщении МИД Боливарианской Республики, размещенном в Twitter. Члены блока также высказались в поддержку "соблюдения международного права" и "мирного разрешения противоречий" и осудили планы, нацеленные "против суверенитета и самоопределения народов".

В настоящее время в АЛБА входят 11 стран: Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Эквадор, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис. Штаб-квартира блока находится в Каракасе.

МИД Перу 13 февраля объявил о решении отказать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в возможности участвовать в Саммите Америк. Эту позицию поддержала Группа Лимы, в которую входят представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу). Однако после того, как страна - хозяйка саммита отозвала свое приглашение, Мадуро сообщил, что собирается присутствовать на встрече.

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.

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Политический кризис в Венесуэле
Страны
Перу Куба Боливия Никарагуа Венесуэла
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