Госдеп утверждает, что власти Сирии растаскивают помощь для Восточной Гуты

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Госдепартамент выступил в понедельник с утверждениями, что представители властей Сирии разворовывают гуманитарную помощь, предназначенную для Восточной Гуты. Комментируя прибытие первого гуманитарного конвоя в пригород Дамаска, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт отметила в Twitter, что США "приветствуют столь необходимый шаг, нацеленный на оказание помощи народу Сирии".

We welcome this much-needed step forward for the people of #Syria. We’ve seen reports that the Syrian regime is pilfering aid, stealing badly needed medicine and supplies. Syria and #Russia can (and must) put a stop to this! https://t.co/iLdTAX5lB4 — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 марта 2018 г.

"Мы видели сообщения о том, что сирийский режим растаскивает гуманитарную помощь, разворовывает медикаменты и припасы. Сирия и Россия могут [и должны] остановить это", - заявила Науэрт.

Конвой из 46 грузовиков доставил в Восточную Гуту продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий объем помощи составил 247 тонн.

Под контролем бандформирований остаются 80 кв. км в Восточной Гуте или примерно треть территории этого района, расположенного на шоссе Дамаск - Хомс. В воскресенье президент республики Башар Асад в беседе с журналистами в Дамаске подчеркнул, что сирийская армия будет преследовать террористов в Гуте, но при этом соблюдать установленные гуманитарные паузы для выхода мирных граждан.

По поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками: как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, а также силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой.