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Госдеп утверждает, что власти Сирии растаскивают помощь для Восточной Гуты

Международная панорама
6 марта, 3:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь ведомства Хезер Науэрт призвала Москву и Дамаск остановить воровство гумпомощи

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© Ghouta Media Center via AP

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Госдепартамент выступил в понедельник с утверждениями, что представители властей Сирии разворовывают гуманитарную помощь, предназначенную для Восточной Гуты. Комментируя прибытие первого гуманитарного конвоя в пригород Дамаска, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт отметила в Twitter, что США "приветствуют столь необходимый шаг, нацеленный на оказание помощи народу Сирии".

"Мы видели сообщения о том, что сирийский режим растаскивает гуманитарную помощь, разворовывает медикаменты и припасы. Сирия и Россия могут [и должны] остановить это", - заявила Науэрт.

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Конвой из 46 грузовиков доставил в Восточную Гуту продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий объем помощи составил 247 тонн.

Под контролем бандформирований остаются 80 кв. км в Восточной Гуте или примерно треть территории этого района, расположенного на шоссе Дамаск - Хомс. В воскресенье президент республики Башар Асад в беседе с журналистами в Дамаске подчеркнул, что сирийская армия будет преследовать террористов в Гуте, но при этом соблюдать установленные гуманитарные паузы для выхода мирных граждан.

По поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками: как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, а также силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой.

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