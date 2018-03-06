CNN: Сенат Флориды одобрил законопроекты по предотвращению стрельбы в школах

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида в понедельник одобрила пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийству 17 человек в школе города Паркленд. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, сенаторы штата проголосовали за повышение с 18 лет до 21 года возрастного ценза при покупке вооружений штурмового образца и за запрет торговли устройствами, повышающими скорострельность полуавтоматического оружия. Проекты наделяют органы правопорядка более широкими полномочиями при конфискации вооружений и боеприпасов у людей с психическими отклонениями и позволяют ужесточить меры безопасности в школах за счет увеличения численности охраны и разрешения некоторым учителям иметь при себе оружие.

Пакет законопроектов после одобрения в Сенате вносится на рассмотрение в нижнюю палату парламента Флориды. В ней, как и в верхней палате, большинство мест (23 из 40) контролируют республиканцы, у демократов - 15 мандатов (два места остаются вакантными). Нынешняя сессия ассамблеи завершается 9 марта.

Пакет законодательных мер был подготовлен аппаратом губернатора штата Рика Скотта. По его словам, помимо перечисленных выше мер, власти намерены обязывать сдавать оружие лиц, которых суд признал опасными для окружающих или самих себя. В течение 60 дней такие люди не смогут обратиться в суд за разрешением вернуть им право владеть или покупать оружие. Власти Флориды планируют выделить $450 млн на ужесточение мер безопасности в школах, в том числе за счет обязательного присутствия полицейских во время всего цикла занятий в учебных заведениях. Число не должно быть менее одного блюстителя порядка на тысячу школьников.

Огонь в школе города Паркленд 14 февраля открыл ее бывший ученик, 19-летний Николас Круз, исключенный из школы за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, и имел при себе большой запас патронов. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.